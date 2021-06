El juvenil de Las Palmas cae eliminado en los cuartos de final de la Copa de Campeones

Con el Anexo hasta la bandera el Juvenil salió con la idea clara y una sola meta en la mente: remontar la eliminatoria. Con el control del balón y los arranques de Alberto Moleiro empezaron a generar peligro sobre la meta de Brais. Mientras, el Deportivo de La Coruña esperaba su oportunidad a la contra. Fue así como llegaron las primeras ocasiones con un zapatazo desde la frontal de Moleiro, y minutos después, Yadam. Corría el minuto 37 de partido cuando se intercambiaron los papeles y Yadam inició una contra que remató Moleiro llegando desde atrás. Así como se llegó al descanso.

En la segunda mitad el Deportivo intentó hacerse con el control del juego, mientras que los de Raúl Martín esperaban para ampliar distancia a la contra. Fue en el minuto 63, cuando Andy sorprendió al meta con un disparo al primer toque y ponía el 2-0 en el marcador. Los amarillos replegaron filas mientras buscaban el contraataque hasta que llegó el jarro de agua fría. Noel remató un centro de Trilli e igualó la eliminatoria. Y así se puso el punto y final a los 90 minutos reglamentarios.

El partido se fue a la prórroga en la que los amarillos aguantaron las acometidas del Deportivo y tuvieron la ocasión más clara en las botas de Andy. Se llegó a los penaltis y la fortuna no sonrió a los nuestros que no estuvieron afortunados desde los once metros y se quedan a un paso de la ansiada final four.