El Mundial de Fútbol 2030 a celebrar entre España, Portugal y Marruecos está en plena elección de Sedes y sin duda una de las que se muestra con una fortaleza importante es la Sede de Gran Canaria.

En el día de hoy el Preidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas departión en los Micrófonos de Deportes Cope Gran Canaria con Juan Francisco Cruz, donde comentó cuestiones de actualidad y defendió la sede de nuestra isla como una de las mejor preparadas, argumentando los motivos.

La Isla de Gran Canaria particularmente y Canarias en General espera con especial interés e ilusión la decisión final sobre su nominación como sede del Mundial de Fútbol 2030 y sobre esta cuestión hablaba Jose Juan Arencibia: “Estamos muy ilusionados, la verdad y yo sigo diciendo que nosotros vamos a estar. Por todo lo que veo, por todo lo que se hace, porque nunca hemos solicitado una prórroga, porque la mayoría de las sedes no pueden igualar nuestras infraestructuras aeroportuarias, hoteleras de alto nivel, o vamos a estar en undécima o novena posición, sino entre los cinco o seis primeros seguro. Si tuviera que apostar lo haría sin duda por que vamos a estar”.

Habló también Jose Juan Arencibia sobre la visita Gran Canaria hace algunas semanas, del Presidente en funciones de la RFEF, Pedro Rocha: “Vino de inmediato, aclaró muchísimos miedos que había en la isla, y sobre todo por el valor del trabajo que se está haciendo desde el Instituto Insular. Quedó todo muy claro en relación a que las decisiones se toman desde la propia Federación Española”.

Continuaba el presidente dejando argumenaciones favorables para nuestra sede: “Hace menos de mes y medio se cumplía la fecha para la presentación de una documentación importantísima, la cual fuimos los primeros en presentar y con mucha antelación, y hay sedes que están pidiendo prórroga”.

En relación a las sedes, y las dudas planteadas en relación a quién las decidiría, el presidente aclaraba: “En Portugal habrá tres sedes y el pais luso ya ha decidido cuáles van a ser las tres sedes. Decididos por ellos mismos sin intrusión de ningún otro país”, y añadía: “Portugual tiene tres sedes, Marruecos tiene adjudicadas seis y el resto hasta las veinte totales, once sedes, van a estar en España”. Además opinaba el presidente de la FIFLP creía que: “Marruecos no va a poder hacer en seis años, seis estadios punteros, seis hospitales de primer nivel y además en algunos sitios tiene que hacer un aeropuerto con conexiones internacionales. Además tiene que haber plantas hoteleras no inferiores a las 4-5 Estrellas a 20 minutos de las instalaciones deportivas. Por lo tanto, no descarto que hayan Comunidades Autónomos como pueden ser la andaluza, la catalana o incluso la vasca, que puedan tener un segundo estadio, precisamente porque Marruecos no pueda tener más de dos o tres. En definitiva, yo creo que es inviable que quieran hacer esta mostruosidad de obra en cinco o seis años, ya que son obras civiles de una importancia increíble”.

Gran Canaria tiene en estos momentos, y faltando aún más de seis años para la celebración del mundial, una planta hotelera espectacular, un aeropuerto internacional y una vez se finalice la obra del estadio, tendrá también un estadio de primer nivel europeo.

Sobre todas estas fortalezas que presenta nuestra isla comentaba Jose Juan Arencibia: “Tenemos 171 puntos de conexión de 25 países desde Gran Canaria con rutas extranjerass. Esto no lo tiene ni Madrid en Europa”.

Hablaba también el presidente de la recuperación de la inversión que podría tener la isla, en torno a los 4 ó cinco millones de euros según sus propias palabras.

En relación a la fecha defintiva de la decisión, casi de forma resignada hablaba Jose Juan Arencibia: “Lo último que se dice es sobre el mes de Julio, pero bien sabemos que esto lo llevan diciendo desde el año pasado, aunque bien es cierto que las últimas normas Fifa Han llegado el pasado 04 de diciembre”.

Finalizaba diciendo el presidente comentando que: “Tengo claro que es una de las cosas de más importancia que nos pueden pasar a nivel deportivo en Canarias, ya que al final Gran Canaria sería la sede, pero también es verdad que estaríamos dando publicidad a Canarias durante 5 o y años, ya que cuando más se va a hablar es cuando te eligen y hasta que comience el mundial”.