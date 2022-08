Jorge Almansa, jugador del CV Guaguas: "Tenemos mucha ilusión y ganas para hacer una buena temporada"

Jorge Almansa analizó la actualidad del CV Guaguas y los objetivos para esta temporada. El jugador del CV Guaguas señaló que "estamos ya un poquito cansados después de una primera semana y media de trabajo ya, pero es lo normal a estas alturas de verano. Hay que estar ahora un poco cansados para poder llegar a la temporada de verdad en buena forma".



Además, Jorge Almansa indicó que "se ven cositas de lo que este equipo puede ser aunque es cierto que todavía es pronto. Aun así, teníamos ganas de volvernos a juntar y comenzar a trabajar con los nuevos compañeros. Se ven unas ganas y una ilusión tremendas de volver a poner al Guaguas donde tiene que estar, que es en lo más alto. Estamos trabajando duro para poder conseguirlo en los próximos meses".



También comentó Almansa que "no hay que nombrar a ningún jugador en particular porque se ve que la plantilla tiene un nivel de sobra y que es buena. Me quiero quedar con la ilusión, la buena armonía y el buen ambiente que estamos teniendo en estos primeros días de trabajo. Se está generando un muy buen rollo entre todos. He estado en muchos grupos y cuando he conseguido ganar y cuando he conseguido objetivos es cuando todos hemos estado unidos, cuando hay una buena dinámica de trabajo y alegría".