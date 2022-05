Jonathan Viera: "Será un partido intenso y competido"

Jonathan Viera habló del partido del sábado ante el Oviedo. Una final para el conjunto grancanario. Sobre ello, el capitán de la UD Las Palmas indicó que "la semana debemos afrontarla igual que todas. Las cosas están van bien y no hay que cambiarlas. Es un partido importante para disfrutar y para hacer feliz a la afición. Sabía que los aficionados iban a responder y lo están haciendo”.

Además, Jonathan Viera indicó que “será un partido intenso y competido. Vamos a tener que hacer las cosas muy bien si queremos ganar. Tenemos que salir desde la tranquilidad porque es un partido muy largo, tenemos que ganarlo, no queda otra”.

También afirmó el futbolista del conjunto grancanario que "he vivido muchos partidos importantes pero tengo una sensación diferente. Tengo una ilusión que antes no tenía. La gente ve el esfuerzo del equipo y nos responde llenando el Estadio. Me pone contento la ilusión de la gente”.