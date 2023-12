Jonathan Viera: "Por un problema con el entrenador he decidido dar un paso al costado"

El futbolista grancanario Jonathan Viera ha anunciado este martes en su despedida como jugador de la UD Las Palmas que su precipitada marcha a mitad de temporada obedece a un problema personal con el entrenador del equipo, Xavier García Pimienta.



En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por miembros del club, todos sus compañeros y también por el cuerpo técnico que comanda el entrenador catalán, Viera ha argumentado que García Pimienta no se interesó nunca por el estado de la esposa del futbolista, quien padeció un problema médico del que ya está recuperada, mientras que él lo apoyó en sus peores momentos, cuando llegó al club y no obtenía buenos resultados.



Viera ha apuntado a ese desencuentro personal con el entrenador barcelonés como clave para tomar la determinación de "dar un paso al costado" y rescindir su contrato con la UD Las Palmas, al tiempo que ha asegurado que aún no tiene decidido cuál será su próximo destino, ya que, a sus 34 años, quiere seguir en activo en otro equipo, ya sea en España o en el extranjero.

El futbolista grancanario se despide de la UD Las Palmas tras jugar un total de 265 partidos disputados y 75 goles vistiendo la camiseta de la UD Las Palmas.