Jonathan Viera: "Estoy muy contento por esta nueva etapa en la UD Las Palmas"

Jonathan Viera ya es jugador de la UD Las Palmas. El futbolista grancanario firma por cinco temporadas en el club isleño. Sobre su fichaje en el conjunto amarillo señaló en la emisora oficial del club que "estoy muy contento por esta nueva etapa que voy a tener en la UD Las Palmas. He dicho muchas veces que la categoría no iba a influir para volver al club". En relación al momento en el que estará disponible para jugar con la camiseta del equipo amarillo, Viera indicó que "no sé en que jornada podré jugar. Quizá en dos o tres semanas, podría ser el siguiente partido en casa".

Sobre la plantilla, el futbolista grancanario afirmó que "hay un grupo joven, con muchas ganas y con mucha ilusión, que están haciendo las cosas bien. La pretemporada que hicieron fue espectacular. El equipo tiene mucho margen de mejora, porque hay muchos jugadores jóvenes y con mucho talento".

Jonathan Viera será presentado ante los medios el próximo viernes, a las 18 horas, en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria, y ante la afición amarilla en los prolegómenos del encuentro de la tercera jornada de la actual temporada, en la que la UD Las Palmas disputará ante la SD Huesca, en el Estadio Gran Canaria.