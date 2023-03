Jonathan Viera: "En un derbi se iguala todo y ellos juegan en casa"

El capitán de la UD Las Palmas Jonathan Viera compareció en la rueda de prensa previa a la visita al CD Tenerife, de este sábado, y calificó el encuentro como "un partido difícil. La clasificación no dice nada, en un derbi se iguala todo y ellos juegan en su casa", a lo que añadió que "todos los partidos serán complicados hasta el final porque los equipos se juegan mucho".

A nivel personal manifestó que "he tenido muchos problemas este año y ahora me encuentro bien, si no pasa nada fuera de lo normal llegaré en las mejores condiciones a la recta final".

El grancanario resaltó la importancia de afrontar el derbi desde la tranquilidad: "Las emociones y la presión en un partido así pueden jugar malas pasadas, lo que nos ha traído hasta aquí es ser nosotros mismos y no lo debemos cambiar".

En cuanto al rival: "El Tenerife tiene mejor equipo que lo que la tabla refleja. Sabemos que esto es fútbol y cada año es diferente, no esperaba verlo así a estas alturas. Sabemos que ellos quieren darle una alegría a su afición porque la temporada no está siendo buena, pero si hay un equipo que se juega mucho somos nosotros".

En cuanto a los aspectos a mejorar resaltó que "se nos han escapado puntos por la precipitación de no entender que el partido dura 90 minutos y hay que desgastar al rival. Tenemos que buscar soluciones para entrar en las defensas que se cierran".

"La presión existe y va a estar, tenemos que aprender de todo lo que nos pasó el año pasado, somos un equipo mucho más maduro. Vamos a tener que pelear hasta el último partido, estamos viviendo un año muy bonito y no podemos tirarlo por la borda", destacó Viera, que finalizó su rueda de prensa con palabras para la afición: "Llevo unos cuantos años aquí y nunca había visto a la afición como este año, se quedan hasta el final aplaudiendo. Es muy importante que estemos unidos, vendrán momentos malos y tenemos que estar unidos, es así como se consiguen las cosas".