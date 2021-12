Jesé: "Queremos enlazar varias victorias consecutivas para estar de nuevo arriba"

Jesé Rodríguez habló sobre la actualidad del equipo y del derbi de este fin de semana. El delantero de la UD Las Palmas está convencido que el equipo volverá a ganar varios partidos consecutivos y se situarán otra vez en la parte alta de la tabla, y que "en esta jornada, en el derbi, estaremos en el escenario perfecto y el rival perfecto para hacerlo".

Además, el futbolista grancanario indicó que "me encuentro muy bien y estoy agradecido por la confianza que el club y el míster han depositado en mí'. Sobre el CD Tenerife, Jesé comentó que "tiene como cualidades que son muy organizados y defienden bien". En relación a los goles afirmó que "lestoy seguro que legarán. No me frustro porque también ayudo al equipo de otras formas en el campo".

El jugador grancanario señaló que le gustaría ver "un Heliodoro a reventar", aunque es consciente que no podrá ser por la situación actual y que "haremos todo lo que indiquen los responsables". Bajo su punto de vista, Jesé señala que "nuestro equipo es el que mejor que juega al fútbol en segunda".