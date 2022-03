Jesé: "El equipo lo va a seguir intentando hasta el final"

La SD Huesca recibirá el próximo sábado a una UD Las Palmas venida a menos. El conjunto grancanario se enfrenta al encuentro después de sumar tres partidos consecutivos sin obtener una victoria. El delantero Jesé Rodríguez asegura que la plantilla afronta cada partido como si de una final se tratara. ‘’Las estadísticas están ahí pero el equipo está preparado para luchar. Ahora viene lo más difícil y lo más bonito’’, afirmó el jugador grancanario. Los resultados dejan a los amarillos a tres puntos de la promoción de ascenso, a falta de trece jornadas, y con una sensación agridulce a la afición. El futbolista confía en que las cosas van a salir bien, aunque hace autocrítica y declara que ‘’no estamos siendo efectivos ni en ataque ni en defensa’’.

El equipo canario no termina de salir de la zona media de la tabla, dejando pasar la oportunidad de engancharse a la pelea por el playoff. Jesé ha explicado que no estar entre los seis primeros clasificados de la Liga Smartbank no se trataría de un fracaso pero sí de una decepción: ‘’Tenemos un gran equipo para conseguir la sexta plaza’’.

El jugador ha dicho que nadie debería dudar de que la UD Las Palmas está dispuesta a seguir intentando alcanzar el objetivo marcado. ‘’Vienen partidos importantes con muchos puntos en juego. Nuestra mente está centrada en el Huesca y después en el Girona. Este equipo no deja de creer y lo va a seguir intentando hasta el final ’’, aseveró en sala de prensa.

También fue preguntado por García Pimienta y por cómo se encuentra la plantilla tras su incorporación como entrenador: ‘’Hay que ir a muerte con Xavi. Es un grandísimo técnico y nos ayuda mucho. Tiene una manera diferente de ver el fútbol que a mí me gusta’’, relató.

El delantero del equipo amarillo prefiere ganar todos los partidos y que sean otros los que marquen los goles. El inminente partido se disputará en el estadio de El Alcoraz, donde la UD Las Palmas nunca ha conseguido sumar puntos. ‘’Ojalá sea la primera vez que ganemos allí. Es vital para nosotros’’, comentó destacando que en todas las posiciones de ataque se siente cómodo y tranquilo. El grancanario ha decidido no pronunciarse sobre su renovación y sabe que es una decisión exclusiva del club. ‘’Tienen que valorar mi rendimiento. Mi mentalidad a corto plazo es estar aquí hasta final del campeonato sudando la camiseta. Hay tiempo para hablar las cosas’’, dijo el delantero del conjunto grancanario.