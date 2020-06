Javier Sánchez: "El objetivo del Guaguas Las Palmas es luchar por el título"

El Guaguas Las Palmas sigue preparando el proyecto de la temporada 2020-2021 en la Superliga Masculina de Voleibol. Uno de los jugadores, Javier Sánchez señaló "estoy con ganas de empezar ya. Necesito volver a entrenar, conocer a los compañeros, aunque ya he jugado contra ellos, pero para hacerlo más a fondo. Creo que puedo aportar lo que ya he aportado estas temporadas y más y lo que me pidan voy a intentar darlo siempre". Además también indicó "creo que el equipo tiene todavía mucho margen de mejora. Todo el mundo sabe que es un equipazo, pero faltan jugadores por incorporar".

Javier Sánchez valora cuales serán las metas de cara a la próxima temporada "el objetivo es pelear por el título, aunque no hay que perder de vista que Teruel lleva ganando la liga muchos años, que Almería lleva ganando la Copa muchos años, que también está Soria que está haciendo un equipazo, que Palma va a salir fuerte seguro, sin menospreciar tampoco a ningún equipo de los que no estoy nombrando. Al final a un partido te puede ganar cualquiera. En el deporte unas veces ganas y otras pierdes, pero se va a trabajar con la intención de ganar".