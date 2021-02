Javier Beirán, jugador del Herbalife Gran Canaria: "Ha sido una victoria importante"

Javier Beirán, jugador del Herbalife Gran Canaria, se mostró contento por el triunfo ante Manresa. Beirán señaló "creo que era muy importante para nosotros irnos con una victoria antes del parón, ganarle los dos partidos a BAXI Manresa y poder mirar hacia arriba en la clasificación y olvidarnos un poco de los equipos de abajo, ya que ha sido una primera vuelta difícil y ahora queremos soñar con trabajar e intentar luchar por ese octavo puesto en la tabla clasificatoria".

Beirán afirmó "sabemos la línea de trabajo, especialmente en defensa, cuando recibimos 90 ó 100 puntos es muy difícil para nosotros ganar. Cuando bajamos esos puntos recibidos tenemos muchísimas más opciones y creo que lo estamos entendiendo en los últimos partidos. Ahora tenemos tres semanas sin partido con el objetivo del siguiente de EuroCup, quienes vamos a las selecciones pues a trabajo duro y el resto aquí y cuando nos juntemos todos a seguir trabajando que durante el año hay muy poco tiempo parta trabajar una semana entera. Muy contento con ayudar en la victoria. En la primera parte casi no había participado, en la segunda pude hacerlo más ayudando em muchas facetas del juego, que es como mejor me siento y sobre todo ganando, que me hacía especial ilusión empezar este mes con una victoria".