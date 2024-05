Jaka Lakovic: "Tenemos otra oportunidad y vamos a creer en ella hasta el final"

El CB Gran Canaria recibe al Real Madrid en el segundo partido de los cuartos de final de la Liga ACB. La serie está favorable al conjunto de Chus Mateo tras la victoria (105-70). Sobre el partido, Jaka Lakovic afirma que "es otra oportunidad para ganar un partido y devolver la serie a Madrid. Siempre, a pesar de una derrota contundente que puede que nos duela, nos agarramos a nuestro equipo y a las cosas que hemos hecho bien, tanto ayer como en otros partidos de la temporada".

Para el técnico, el objetivo de este encuentro es que "queremos jugar bien, con nuestra gente. Queremos tener un gran esfuerzo para llegar con opciones hasta el final y poder devolver la serie. Esta es nuestra oportunidad y vamos a creer en ella hasta el final".

Para Lakovic la defensa es fundamental y no cometer los errores del encuentro del WiZink Center. El técnico del conjunto amarillo indica que "después de defender o rebotar, tenemos que desempolvar nuestro juego en transición. Como hemos comentando, también debemos tener más acierto. Cuando se ha roto el resultado, hemos tenido seis tiros de tres y no hemos anotado ni uno. Ahí Madrid no nos perdonó".

El segundo encuentro de los cuartos de final se disputa este viernes, a las 19.30 horas, en el Gran Canaria Arena. En caso de victoria del Gran Canaria habría un tercer y definitivo partido el domingo en el WiZink Center, mientras que si la victoria es para el Real Madrid, el conjunto que dirige Chus Mateo estaría clasificado para las semifinales de la Liga ACB.