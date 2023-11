Jaka Lakovic: "Con paciencia y trabajo vamos dando pasos hacia adelante"

El entrenador esloveno comenzó el análisis del próximo encuentro de BKT Eurocup mañana miércoles 1 de noviembre ante el Lietkabelis Lituano hablando de Jovan Kljajic y Sylven Landesberg: “Los dos han entrenado ayer. Con Jovan teníamos alguna duda, pero al final entrenó completó el entrenamiento. Creemos que estará listo para jugar mañana. Sylven igual, se incorporado con el equipo y ha completado la sesión. Siempre existen algunas molestias que tienen ellos y otros jugadores, pero son cosas a las que estamos acostumbrados en este trabajo, como levantarse por cada día, por creo eso el equipo debería estar listo para jugar de mañana».

Lakovic también habla del rival de mañana, el Lietkabelis Lituano: “Es un equipo que viene con 1 victoria y 3 derrotas, una de ellos contra Dolomiti Energia Trento en el último segundo en Lituania. Ha cambiado de entrenador el viernes pasado, solo hemos visto un partido tras el cambio, por lo que estaremos muy atentos para ejecutar nuestro plan y defenderlos bien. Es el segundo equipo en rebotes totales y terceros en rebotes ofensivos, sabemos que estos son problemas que teníamos antes, por lo que tendremos que estar defendiendo bien y acabando defensas con buenos rebotes para darnos opción a acabar rápido, buscando los puntos de transición que nos da confianza y un buen ritmo de partido”.

El técnico de Dreamland Gran Canaria, analiza los pasos dados por su equipo en las últimas semanas: “Vamos dando pasos hacia delante, más bien pasitos, pero podríamos pensar que son ajustes a los que nos vamos acostumbrando, va más lento de lo que esperábamos. Con paciencia y trabajo, vamos dando pasos hacia adelante. Por ejemplo Ben Lammers que los está haciendo genial en Liga Endesa o Ethan que aunque sea más lento, sigue dando esos pasos, pero tampoco me preocupa porque estamos donde estamos, apenas tenemos tiempo de entrenar por los partidos de BKT Eurocup y luego en la mejor liga donde no perdona nadie, por eso parace que estamos a destiempo. Pero los jugadores nuevos tienen el compromiso y la motivación de hacerlo bien, por eso no estoy tan preocupado y llegará el momento en el que se demuestre de lo que es capaz este equipo, porque hasta ahora, yo creo que este equipo individual y colectivamente no ha dado aún el 100% para determinar exactamente qué puede hacer este equipo, definiendo y analizando como competimos”.

También añade Lakovic en relación a la complicación que acarrea la competición europea, a pesar de lo que pueda parecer por la racha de victorias del equipo: “A veces nos olvidamos de que no es fácil ganar ningún partido. Es verdad que estamos en la mejor liga de Europa, pero no tenemos que subestimar la BKT Eurocup puesto que hay equipos que han invertido mucho dinero en sus plantillas, con plantillas grandes para llegar a Euroliga, pero la competición se merece respeto. Podrían ser 6 victorias seguidas en casa, algo que sería muy bueno. Nosotros nos sentimos bien como locales porque nos apoya nuestra afición. No suelo comentarlo, pero es increíble que un miércoles vengan más de 5.000 o 6.000 personas y eso es un dato que en años anteriores no se daba. La gente viene, nos apoya y espero poder darles las más alegrías con las que estar orgulloso de nosotros”.

Continuaba destacando el apoyo de la marea amarilla el técnico del equipo grancanario: “Me gusta pensar que este apoyo nos da la energía y el empuje extra que hacen que el equipo quiera dar un esfuerzo más, un rebote más. Es verdad que en partidos fuera lo echamos de menos y se nota. A veces tenemos ese bajón fuera que se alarga, y cuando es en Liga Endesa nadie perdona, porque la liga es muy dura y como a todos, no es fácil ganar fuera”.

En relación al resto de rivales, comentaba Lakovic: “Esto parece una locura. Estamos en Noviembre y nuestros próximos 3 rivales han cambiado de entrenador. En Euroliga otros 4 entrenadores habiendo jugado 4 jornadas y sorprende. Parece irreal la poca paciencia y confianza que se tiene en los técnicos. Parece que somos gladiadores y o sobrevives o estás muerto, y esto es una realidad muy cruel y a veces no gusta, pero nosotros no decidimos”.

El técnico del conjunto grancanario indicó que "en estos eventos realmente ves como se reúne toda la historia del club y descubres todo lo impactante que es en estos 60 años de esfuerzo, de donde ha venido y como ha crecido dando pasos difíciles al principio y viendo ahora donde hemos llegado. No fueron fáciles y por eso siempre hay que apreciarlos y recordarlos, porque todo lo que han hecho los directivos, presidentes, entrenadores, trabajadores, no debe desprestigiarse, porque nosotros estamos aquí gracias a que el trabajo de estas personas lo ha hecho posible”.