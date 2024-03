Jaka Lakovic: "Estas citas hacen que nuestra gente siempre responda"

Mañana miércoles se disputará en el Gran Canaria Arena la eliminatoria de los octavos de final de la Eurocup a partido único, y en la mañana de hoy se ha celebrado la rueda de prensa previa al enfrentamiento. Es una competición, no hay que olvidarlo, de la que el Dreamland Gran Canaria es el actual campeón.



Comenzaba el técnico grancanario comentando sobre lo que habría que hacer para pasar la eliminatoria: "Bueno, principalmente defender bien, defender duro y rebotear. Son un equipo que juega muy duro, son primeros en Eurocup en rebotes ofensivos sacando muchos puntos en segunda oportunidad y debemos estar muy sólidos en este concepto y prevenir estos puntos. Sobre todo debemos tener cuidado con los jugadores principales como Needham, Matthews, Mitchell».

En una posible comparativa de la situación de la victoria ante el Madrid y la abultada derrota posterior con el colista, el Palencia, no quiso hacer analogías tras la clara victoria ante el euroliga Baskonia Basket: "Es una situación diferente. Hemos ganado bien el domingo contra un buen equipo sin bajas y sin descanso, mientras que el Madrid vino con muchas rotaciones. Ese partido lo jugamos muy bien en ambos lados de la cancha y habrá que tener esa confianza para este partido. Somos conscientes de que estamos en el principio de las eliminatorias de Eurocup, que son a un partido y estoy convencido que nuestros jugadores están concienciados y preparados".

Y seguía Lákovic analizando el encuentro, y más concretamente al rival: "Delgado está muy presente en el rebote de ataque, promediando cuatro y pico de media por partido, que es una barbaridad. Aquí tenemos que estar muy preparados para rebotear bien y no sólo los pivots, sino el equipo. Tenemos que hacer un trabajo excelente en el tema del rebote para prevenir todas las segundas opciones que podamos".

Continuaba hablando del Betsikas y de su podería desde el exterior: "Como ya es la tendencia del baloncesto actual, hay mucho juego del perímetro y de tres, entonces habrá que controlar esta faceta porque ellos también tienen varios manejadores exteriores que son muy decisivos para ellos, como Needham, Matthews, Allman o Mitchell, por lo que controlar los tiros de tres puntos será importante".

No quería oir hablar de las derrotas que sacaron al equipo de la primera plaza cuando se encontraba imbatido y en gran momento de resulstados. "Es verdad que no es normal haber perdido tres partidos en casa en competición europea, pero eso ya está en el pasado y nosotros no vivimos del pasado sino del presente y hay que afrontar este partido como hemos afrontado los últimos encuentros al 100%, con máxima alerta y motivación posible porque se trata de un partido de Eurocup a vida o muerte».

Y continuó analizando el técnico esloveno: "Con tiempo lo valoraremos incluso cada vez más. Tiene mucho mérito a pesar de todos los viajes que tenemos que hacer por estar aquí en Gran Canaria. El año pasado todos los partidos fueron en casa pero durante cuatro semanas, el hecho de jugar esos partidos a vida o muerte, no fue nada fácil y menos con la etiqueta de favorito. Pero como hemos dicho, no se puede vivir del pasado, el partido de mañana es un playoff a vida o muerte y a este equipo que ha hecho muchas cosas bien durante la temporada, le digo que yo nunca me quedo con un partido, me quedo con el proceso que nos ha llevado hasta aquí que con un partido que nos pueda definir".

Ya hay una experiencia vivida la pasada temporada donde el equipo a sabido competir con la presión cuando llegan los partidos importantes, y sobre eso decía Lókovic: "Nos ayuda porque ya hemos pasado por la experiencia, por lo que los jugadores tienen la experiencia de las sensaciones y a nivel emocional para llevar estos partidos. A la hora de preparar no cambia mucho, siempre teniendo en cuenta el momento en el que estamos, hemos empezado este último tramo con una victoria que da confianza al equipo y afrontamos este partido de mañana como algo importante, pero preparándolo como cualquier otro. Nosotros no tenemos otra manera de prepararnos que al 100%, porque somos el equipo que somos y sabemos que al 80% puede que no consigamos lo que queremos".

Sobre la presión añadida de la defensa del título conseguido el pasado año, decía el técnico: "Al menos yo, y estoy convencido de que los jugadores tampoco lo piensan así, no pienso en que estamos defendiendo el título. Actualmente aún somos campeones pero es otra temporada. Es un partido nuevo y así lo afrontamos. Con todas las ganas, la motivación y tan importante como siempre".

Tenía el técnico palabras como siempre para la afición amarilla: "Como siempre digo, estas citas hacen que nuestra gente siempre responda. Lo hicieron el domingo, lo hacen siempre que el equipo les necesita y para mañana estoy seguro de que nuestra gente demostrará qué significa el factor cancha. Presionarán por todos lados al otro equipo y harán que los árbitros nos dejen jugar y llevarnos a esta victoria".