Jacob Wiley, jugador del Herbalife Gran Canaria, positivo en COVID-19

Macedonia del Norte no ha podido disputar, este fin de semana, los dos partidos que tenía previsto jugar en el marcado de la clasificación para el EuroBasket 2022. La selección comunicaba el pasado sábado tres positivos por COVID-19 en su expedición. Jacob Wiley, jugador del Herbalife Gran Canaria, es uno de esos positivos. El jugador está pendiente de indicaciones de las autoridades sanitarias competentes y el club se mantiene en estrecho contacto.

�� NOTICIA | Jacob Wiley, positivo por COVID-19.



El jugador permanece con la expedición de Macedonia del Norte en Tallin, Estonia.



�� Get well soon @Jwiley_24 | https://t.co/4BVsmHuUqppic.twitter.com/4SB6qyJjTR