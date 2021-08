Ilimane Diop: "Estoy muy contento de poder jugar en el Gran Canaria"

Ilimane Diop se presentó en la jornada de hoy como nuevo jugador del Gran Canaria. El pívot indicó que "cuando llegó la oferta de Granca, aunque había otras, me atrajo. Hablé con el entrenador y me dejó las cosas claras. Por eso he decidido venir a este club, que es grande, que ha hecho muchas cosas y que le queda muchas cosas por hacer. Con mi esfuerzo podré aportar mi granito de arena al proyecto".

Diop afirmó que "el Granca es uno de los grandes, tiene jugadores que han jugado Mundiales, Olimpiadas. Me puede ayudar, pero lo de estar en la Selección hay que ganárselo en el campo. Lo importante es lo que haces en la pista, no en qué equipo estás".

Está muy contento de poder jugar en el conjunto insular, y señaló que "no hemos hablado del papel, de esas cosas. Pero Porfi me dio motivos que me gustaron para firmar. Me habló del club, de su proyecto, de cómo quiere hacer las cosas. Me veo cómodo con lo que me ha dicho. Lo del papel ya se irá viendo cómo va la cosa. Estoy muy contento de estar aquí y de trabajar con él. Es un grandísimo entrenador".