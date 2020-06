Iara Grosso: "Poder jugar en el Rocasa Gran Canaria es una buena oportunidad para seguir creciendo"

Iara Grosso, la última incorporación del Rocasa Gran Canaria analizó su fichaje por el conjunto grancanario, y señaló "es un grandísimo equipo, con muy buenas jugadoras y del que me han hablado muy bien también del entrenador. Me parece una muy buena oportunidad para mí de seguir creciendo como jugadora. Me gusta mucho la manera que tiene de defender el equipo, creo que se adapta muy bien a mi estilo de juego". También analizó la internacional uruguaya su trayectoria en las últimas temporadas e indicó "mi balance es de puro crecimiento y de aprendizaje. En el caso de Málaga creo que fue un año de adaptación, porque supuso un cambio muy grande tanto de vida como a nivel profesional, al pasar de jugar en Uruguay a hacerlo en España. Estoy muy agradecida tanto al Rincón Fertilidad Málaga como al Aula Alimentos Valladolid por lo que me han ayudado en mi estancia allí. En Málaga quizás estuve menos tiempo en pista, pero día a día luché y mejoré, aprendí su ritmo de juego, de la calidad de sus jugadoras y del trabajo físico y táctico. En Valladolid tuve la suerte de contar con un grupo que me apoyó mucho y eso me ayudó a jugar un poco más, a sentirme más cómoda".