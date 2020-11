El Herbalife Gran Canaria se mide al MoraBanc Andorra

Al Herbalife Gran Canaria no le queda otra que no sea ganar. Los claretianos reciben este sábado 21 de noviembre a un MoraBanc Andorra que tan solo tiene un triunfo más que los amarillos, pero que han jugado tres partidos menos. Los andorranos han visto aplazados varios de sus partidos de Liga Endesa y 7Days EuroCup. Con un balance de 3-4, no ha sido el inicio deseado para los de Ibon Navarro. Los grancanarios buscarán un triunfo que les ayude a coger aire en la clasificación y les iguale, al menos en victorias, con los andorranos. En busca de la tercera. Tras derrotar a UCAM Murcia por 74-78 hace dos fines de semana y conseguir así el segundo triunfo del curso en Liga Endesa, los claretianos encadenaron tres partidos casi sin descanso: dos de EuroCup y el derbi canario. A la derrota en el Santiago Martín le siguió otro compromiso continental.

Ahora, los isleños tienen ante sí una buena oportunidad de mejorar su balance liguero hasta el 3-8 y separarse un poco más del dúo colista que conforman RETAbet Bilbao Basket y Acunsa GBC. Obtener la tercera victoria llenaría de moral a los amarillos. Después, el parón. Ha sido una primera parte de temporada frenética para los chicos de Porfi Fisac. La participación en Liga Endesa y 7Days EuroCup, y los aplazamientos de partidos por casos de COVID-19 en equipos rivales, sobre todo, ha provocado aglomeraciones de partidos en el calendario. Tras este compromiso ante MoraBanc Andorra, el Herbalife Gran Canaria tendrá dos semanas de descanso por la disputa de las ventanas FIBA. Al menos, los jugadores que no viajen con sus selecciones. Hombres como Stan Okoye, Olek Balcerowski, Jean Montero o Beqa Burjanadze están convocados por sus países.