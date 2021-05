El Herbalife Gran Canaria jugará ante el Real Madrid los cuartos de final de la Liga Endesa

Ganar y esperar. El Herbalife Gran Canaria arranca su partido en San Pablo ante Coosur Real Betis consciente de la necesidad de un triunfo que les hiciera aspirar al Playoff por el título, teniendo que aguardar a una derrota de Unicaja, en casa, ante Real Madrid.

La puesta en escena de los de Porfi Fisac no fue la deseada. La suerte le era esquiva al conjunto claretiano, que no lograba anotar con facilidad ante un Coosur Real Betis muy intenso y activo en labores defensivas. En ataque, TJ Campbell ponía los puntos (14-5, minuto 4) y, con dos triples consecutivos, forzaba el tiempo muerto del técnico local.

Fue un primer cuarto errático el del Herbalife Gran Canaria, que no parecía acabar de encontrar el ritmo de juego necesario para desplegar su juego con comodidad. John Shurna, saliendo desde el banquillo, se erigía como líder ofensivo, pero los de Joan Plaza cerraban el primer acto con una ventaja de dobles dígitos (22-11).

Lejos de desesperarse, el equipo grancanario se mantuvo fiel a su plan de juego. Jugada a jugada, el ‘Granca’ fue recortando distancias en el marcador. La labor defensiva mejoró y, en ataque, Shurna encontró en AJ Slaughter un digno escudero. Entre ambos firmaron un parcial de 2-13 (24-24, minuto 16) que permitía a los amarillos empatar el choque.

Hubo que esperar al ecuador del segundo cuarto para ver la primera ventaja claretiana de la tarde. El parcial favorable a los grancanarios llegó a ser de 4-19, pero la máxima renta visitante fue tan solo de cuatro puntos. Coosur Real Betis, fallón en el triple y sin respuestas a la defensa amarilla, se encomendó a fogonazos puntuales de Jordan y Ouattara para apretar el tanteo antes del descanso (30-34).

Tras el parcial de 8-23 del segundo acto, el Herbalife Gran Canaria conocía el camino a seguir. Sin embargo, el paso por vestuarios sentó mejor a un Coosur Real Betis que, pese a no jugarse nada, no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer tan fácilmente. El conjunto bético tardó poco en darle la vuelta al marcador (38-36, minuto 23) aprovechando la irrupción de Ndoye, que no había anotado en toda la primera mitad.

Al ‘Granca’ le volvió a costar abrir el aro rival. El tiro exterior no acompañaba y el conjunto hispalense hacía un buen trabajo en la pintura cerrando las posibles vías de anotación de los insulares. Los verdiblancos se mantuvieron por delante en el marcador y a los claretianos les tocaba remontar en el último cuarto (54-49).

El conjunto local fue capaz de aguantar los primeros envites del Herbalife Gran Canaria en el último cuarto, pero los de Fisac aumentaron el listón defensivo y cimentaron, desde ese trabajo atrás, la remontada necesaria. John Shurna y Javi Beirán volvieron a ser, un día más, los líderes que precisaba el ‘Granca’. Un triple de Beirán (59-61, minuto 35) ponía por delante en el marcador a los isleños.

El parcial llegó a ser de 0-17, para pasar del 59-53 al 59-70. Fue el golpe definitivo a un Coosur Real Betis que ya fue incapaz de reaccionar. El ‘Granca’ cerró así la fase regular con triunfo y vivo en la lucha por el Playoff. Las miradas se desviaban entonces a Málaga, donde Unicaja y Real Madrid firmaban un apretadísimo final de partido. Los malagueños tuvieron opciones de vencer, pero no lograron el triunfo y Herbalife Gran Canaria certificó así el pase a Playoff.