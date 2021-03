El Herbalife Gran Canaria gana en Montenegro y sigue con opciones en la EuroCup

Ganar o ganar. El Herbalife Gran Canaria, con las bajas de Stan Okoye y Andrew Albicy, volvía tras casi un mes de parón a la competición con un partido de máxima exigencia, una final. Los claretianos debían ganar para seguir vivos en la competición continental a un Mornar Bar igual de necesitado en la lucha por los cuartos de final de la 7Days EuroCup. Mornar Bar, que llegaba a la cita con dos bajas también muy importantes, las de Jacob Pullen e Isiaiah Whitehead, se encomendaba al base Derek Needham en el arranque de partido. El americano clavó dos triples en el primer minuto de partido para poner en vanguardia rápidamente a los suyos. El conjunto montenegrino, que en el Arena fue capaz de irse hasta los 102 puntos, no tardaba en mostrar su potencial ofensivo. Sin embargo, el ‘Granca’ era capaz de aguantar el envite en los compases iniciales, con un Sean Kilpatrick acertado (11-12, minuto 5) cuyos puntos ponía por delante en el marcador a los isleños. La ventaja fue tan solo de un punto y duró pocos segundos. Mornar Bar siguió marcando la diferencia con su mayor acierto exterior. No solo era Needham; también hombres como Gordic o Jeremic se sumaban a la fiesta anotadora de un conjunto local que no tardó en abrir distancias en el marcador y cerrar el cuarto con la máxima ventaja hasta el momento de la tarde (27-18). Fabio Santana abrió fuego en el segundo acto anotando desde más allá de 6,75, pero acto seguido respondía de igual forma Nemanja Gordic. Los de Porfi Fisac fueron incapaces de encadenar acciones positivas en defensa que les enchufara al choque. La renta local llegó a ser de dobles dígitos en diferentes momentos del segundo cuarto. Jeremic, de tres (42-29, minuto 15), lanzaba a Mornar Bar en el luminoso. Fue justo en el momento del partido en el que AJ Slaughter se enchufó. El americano, bien sujeto por la defensa balcánica en la primera escena del encuentro, se fue hasta los 10 puntos en apenas seis minutos, manteniendo viva la ofensiva claretiana. Su aportación fue clave para que el ‘Granca’ no viera alejarse de forma definitiva a un Mornar Bar que seguía dominando el tempo del encuentro sin demasiada dificultad (48-38).

La salida del ‘Granca’ tras el paso por vestuarios fue notable. Tomas Dimsa sumó tres puntos sin respuesta, Costello anotaba un tiro libre tras antideportiva y el lituano se aliaba con el americano para que el pívot amarillo la hundiera. Los isleños se ponían a tan solo cuatro puntos y veían la remontada cerca. Mornar Bar aguantaba el arreón isleño con un Lukovic imperial en la pintura. El pívot balcánico anotaba con facilidad en la pintura (56-51, minuto 25) y mantenía por delante a los suyos. Ambos equipos empezaban a acusar el nerviosismo y el tanteo se congeló durante casi tres minutos en los que los errores fueron sucediéndose. Herbalife Gran Canaria, ya con la clave para detener el ataque rival, fue recuperando terreno poco a poco. Dos triples de Dimsa y Slaughter (58-60, minuto 28) le daban la vuelta al marcador y obligaba a Pavicevic a pedir tiempo muerto. En los dos últimos minutos, Gordic se hacía con las manijas del ataque local para poner a Mornar Bar por delante a falta de un cuarto (64-63). La puesta en escena del Herbalife Gran Canaria en el último cuarto fue sobresaliente. La resiliencia mostrada por los de Fisac a lo largo de partido fue notable y los claretianos lograban recuperar la ventaja. Javi Beirán entró en ebullición con tres ataques consecutivos de enorme valor: canasta de dos, dos de dos en el tiro libre, y un triple desde más de siete metros (69-76, minuto 35) que obligaba al banquillo local a parar el choque con la máxima ventaja claretiana de la tarde. La reacción local no se hizo de rogar y en apenas cuarenta segundos sumaban dos canastas seguidas y obligaban, de esa manera, a Porfi Fisac a pedir tiempo muerto. Los últimos minutos no fueron aptos para cardíacos. Mornar Bar llegó a empatar el partido con un parcial de 7-0, pero en el momento de la verdad, AJ Slaughter y Javi Beirán, los mejores jugadores amarillos de la tarde, aparecieron para decantar la balanza del lado grancanario. El ‘Granca’ logró así un triunfo vital para seguir vivo en la 7Days EuroCup.