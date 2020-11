El Herbalife Gran Canaria disputa dos encuentros como local esta semana

El Herbalife Gran Canaria ya prepara los dos partidos que tiene esta semana, uno en la Eurocup, ante el Olimpija, y otro en la Liga Endesa, contra el Andorra. Actualmente, en la competición europea, el conjunto que dirige Porfi Fisac está con cinco victorias, mientras que en la ACB ha logrado dos triunfos. El rival de este miércoles, el Cedevita Olimpija, está con cuatro victorias en el Grupo D de la EuroCup. El Andorra, con el que jugará el conjunto amarillo este sábado, está con tres victorias, ya que tiene varios partidos aplazados y ha disputado siete encuentros de esta temporada.

Por otra parte, Tomas Dimsa analizó la derrota de este fin de semana en el derbi ante el Iberostar Tenerife. El jugador del conjunto grancanario señaló "lo primero de todo, enhorabuena a Iberostar Tenerife. No podemos ganar ningún partido si dejamos que nos anoten 99 puntos o incluso más de 80. Si defiendes así no vas a tener la oportunidad de ganar ningún partido. En ataque necesitamos compartir mejor la bola". Además, el club está a la espera de poder hacer oficial el fichaje de AJ Slaughter para esta temporada. Desde el Herbalife Gran Canaria no se descarta el fichaje de un pívot para completar la plantilla del cuadro insular para esta temporada 2020-2021.