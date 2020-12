El Herbalife Gran Canaria consigue la cuarta victoria de la temporada en la Liga Endesa

Los de Porfi Fisac visitaban tierras donostiarras con la misión de sumar el segundo triunfo consecutivo en Liga Endesa. Hacerlo significaría, además, tumbar a un rival directo de la zona baja de la tabla. Sin Matt Costello, el técnico segoviano sí recuperaba para la causa a Andrew Albicy. Arrancó acertado el Acunsa GBC, colista de Liga Endesa. Faggiano clavaba el primer lanzamiento de tres de la tarde. El argentino sumaba cinco puntos en los compases iniciales y ponía cuatro arriba a los suyos. Sin embargo, el conjunto claretiano no tardó en endurecer la defensa, en activar las manos en líneas de pase, y en lograr así hacerse con el control del choque. Cuatro puntos consecutivos, muy bien asistidos, de Oliver Stevic (7-12, minuto 4) permitía a los visitantes adelantarse en el luminoso. El conjunto vasco reaccionó sumando dos canastas consecutivas sin respuesta, pero el conjunto amarillo exhibió su mejor versión ofensiva en el primer cuarto. Los triples de John Shurna, que clavó tres, dinamitaban el choque. Otro triple, este de Tomas Dimsa, provocaba el tiempo muerto de Nicola (13-22, minuto 7), que buscaba insuflar ánimos y fuerzas a los suyos para que mejoraran el rendimiento defensivo. Los donostiarras lograban recortar distancias con un parcial de 5-0, pero el ‘Granca’ seguía mandando con un acierto brutal desde 6,75. Okoye, de tres, anotaba la última del acto para poner la máxima ventaja amarilla hasta el momento (20-31). Todo el acierto mostrado en el primer cuarto no acompañó en el segundo. Stan Okoye anotó la primera del acto tras menos de un minuto para poner 13 puntos de diferencia. Fue la única canasta del Herbalife Gran Canaria en más de cinco minutos y medio de cuarto. Sin embargo, la sequía anotadora no hizo que la ventaja menguara demasiado. La defensa seguía firme y Acunsa GBC apenas se ponía a 8 puntos (25-33, minuto 15) tras un mate en transición de Magarity. Una canasta aislada de Stevic, la segunda del cuarto para el Gran Canaria, devolvía los diez puntos de diferencia. Sin embargo, Acunsa GBC aprovechaba la versión gris del ataque amarillo para sellar un parcial de 11-4 (36-37, minuto 19) y amenazar con la remontada. El primer triple de Dee, y el empuje de Radoncic y Echenique, resultaban claves. Sin embargo, Herbalife Gran Canaria firmó un buen último cuarto. Slaughter y Stevic encadenaban cinco puntos sin respuesta para acabar la primera parte con buen sabor de boca y recuperando algo de terreno perdido (36-42).

El paso por vestuarios no sentó bien a los de Fisac. El segoviano se veía obligado a parar el partido tras apenas dos minutos de tercer cuarto después de ver cómo Oroz clavaba un triple que significaba un parcial de 11-0 (47-42, minuto 22) y una ventaja de cinco puntos del Acunsa GBC. La decisión táctica de Fisac surtió efecto. Okoye y Diop se aliaban para tomar responsabilidades ofensivas y lideraban un parcial de 0-6 para devolver la ventaja a los claretianos. Un gancho de Javi Beirán, su primera canasta (47-50, minuto 26) ponía tres arriba a los isleños. El parcial se quedó en 0-8 antes de que Okouo anotara en la pintura. El conjunto claretiano mantenía la misma espesura ofensiva mostrada en el anterior cuarto. Los donostiarras, que habían iniciado el parcial enchufados, empezaban también a sufrir en ataque. Los puntos subían al marcador poco a poco y el tanteo se mantenía igualado. Tanto que Radoncic, con un triple, ponía el empate al término del parcial (53-53). Slaughter y Stevic, inéditos en el anterior cuarto, iniciaban el definitivo sobre el parqué. El Herbalife Gran Canaria golpeaba primero con un triple de Dimsa. La defensa carburaba y permitía a los isleños encadenar un parcial de 0-8 (53-61, minuto 33) que provocaba el tiempo muerto de Marcelo Nicola a siete minutos del final. Tardó cinco minutos el equipo local en anotar su primera canasta en el acto final. Para entonces, el Herbalife Gran Canaria ya había tomado una ventaja de dobles dígitos. Al acierto de Dee respondía AJ Slaughter con un triple (55-69, minuto 36) que colocaba 14 puntos de diferencia; un 2-16 de parcial que parecía derrotar anímicamente a los donostiarras. El conjunto grancanario gestionó con comodidad la ventaja en los minutos decisivos para sumar un valioso triunfo y encadenar la cuarta victoria consecutiva del curso.