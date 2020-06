El Herbalife Gran Canaria ya conoce los horarios de los partidos de la fase final

Hace algunos días, la Liga Endesa hizo oficial el calendario con los emparejamientos entre los equipos del Grupo B, en el que está el Herbalife Gran Canaria, de la fase final de la competición. Ahora ya se conocen los horarios de los cinco partidos que tendrá que jugar el conjunto de Fotis Katsikaris. El primero de ellos será ante el Real Madrid, el jueves 18 de junio a partir de las 17.30 hora canaria. La siguiente jornada, el sábado 20 de junio a las 17.30 horas frente al Andorra. El tercer encuentro, contra el San Pablo Burgos se disputará el lunes 22 de junio a las 14.30 horas. El penúltimo partido, el conjunto amarillo se enfrenta al Zaragoza, el miércoles 24 de junio a las 14.30 horas, y cierra la primera fase contra el anfitrión, el Valencia, el viernes 26 de junio a las 17.30 horas.

