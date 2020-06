El Herbalife Gran Canaria comienza con derrota la fase final

El salto inicial lo ganó el conjunto claretiano. Fue Matt Costello el protagonista de las nuevas primeras veces del Gran Canaria: primer jugador en tocar la bola y primer jugador en anotar. El pívot de Michigan lo logró en el primer ataque, pero fue el Real Madrid el equipo que más entonado salió al parquet de La Fonteta. Nico Laprovittola, titular en lugar de Campazzo, mostró su versión más desenfrenada en los compases iniciales, anotando los primeros ocho puntos de los blancos. El argentino clavó dos triples, uno de ellos tras recuperación de balón (8-2, minuto 2) para hacer despegar a los vigentes campeones en el luminoso en un abrir y cerrar de ojos. La ventaja merengue alcanzó los nueve tantos tras un triple de Anthony Randolph. Los de Fotis Katsikaris supieron reaccionar a la intensidad defensiva impuesta por los madridistas en el arranque. Costello, Shurna y Burjanadze se entonaron (13-9, minuto 5) para lograr un parcial que acercó a los amarillo en el luminoso. El Real Madrid, sin embargo, seguía manteniendo el control de la situación con un mayor nivel físico. Los claretianos entraron en bonus en apenas seis minutos, mientras que el conjunto de Laso solo había cometido una falta. Dos libres de Carroll, una canasta de Llull tras robo y una canasta en transición del americano (25-11, minuto 8) obligaba a Katsikaris a parar el encuentro. En el proceso, debut del base belga Manu Lecomte con asistencia a Costello. La ventaja blanca siguió aumentando y aumentando gracias a un acierto exterior sideral: 8/11 con solo cuatro jugadores anotando: Randolph 11, Llull 11, Laprovittola 8 y Carroll 7.

El segundo cuarto arrancó con el Gran Canaria encadenando tres acciones positivas: una falta forzada por Demonte Harper en defensa, y dos buenas canastas de Matt Costello. El esfuerzo, sin embargo, era estéril. Jaycee Carroll, que parecía llevar jugando todos estos meses en el garaje de su casa, clavaba dos triples más sin pestañear (43-20, minuto 12) para seguir con el espectáculo anotador de los de Laso. Fue la tónica de lo que se llevaba de partidos: esfuerzos importantes de los isleños para sumar pequeñas buenas acciones frente a un acierto de locura del Real Madrid. Solo Matt Costello veía aro con cierta claridad. Dos triples consecutivos (46-31, minuto 14) recortaba distancias y le ponía en 16 puntos anotados de los 31 de su equipo, es decir, más de la mitad. Pero Real Madrid seguía y seguía. Hasta tres jugadores se colocaban en dobles dígitos de anotación llegados tan solo al ecuador del segundo cuarto. Los claretianos peleaban por acercarse más en el luminoso y ganarse una oportunidad de, al menos, soñar con la remontada, pero el conjunto merengue exhibió su versión más completa desde el segundo uno. Aquel segundo en el que Laprovittola empezó a dinamitar el partido; un Laprovittola que apenas volvió a jugar en toda la tarde. Una muestra del potencial merengue. El conjunto claretiano no dio su brazo a su torcer. Costello mantuvo un nivel descomunal en su juego, sumando a su acierto exterior varias acciones de mérito en defensa. Una técnica por protestar a Campazzo daba la oportunidad a los amarillos de colocarse a menos de diez puntos. Costello, quién si no, transformó dos tiros libres (53-44, minuto 19) para recortar las diferencias. Oriol Paulí hizo las de base con Lecomte en tres faltas personales y Cook necesitado de descanso. Los claretianos pelearon para encarar el descanso de la mejor manera posible, y un mate de Oriol Paulí dejó la desventaja en diez puntos (58-48).Dos tiros libres del georgiano seguían haciendo creer a un ‘Granca’ que trabajaba en defensa y que, al fin, veía cómo su rival tenía porcentajes de tiro terrenales. Los puntos del Real Madrid tenían que llegar desde la línea de 4,60. Tavares, que no estuvo especialmente determinante, volvía a sumar dos lanzamientos libres para dar oxígeno a los blancos. Pero los claretianos defendían, corrían y mostraban carácter para demostrar su capacidad en esta fase final excepcional. Una canasta en transición de Rabaseda (62-56, minuto 26) dejaba en seis la diferencia. Un tiempo muerto a dos minutos del final del cuarto hacía espabilar al Real Madrid, que con un parcial de 5-1 reaccionaba para poner tierra de por medio. No obstante, los claretianos no dejaron de luchar con cabeza y corazón para alcanzar el último acto del encuentro muy vivos (69-62).

Bourousis abrió el último cuarto con un buen gancho de derechas. Costello, casi inédito en el tercer parcial, trabajaba en su tobillo en la banda. El Real Madrid intentaba despegarse de forma definitiva y amenazaba con conseguirlo. Un parcial de 6-0 en tres minutos (75-64, minuto 34) obligaba a Fotis Katsikaris a pedir tiempo muerto para apurar las opciones de triunfo. El partido finalizó 91-73.