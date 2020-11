El Herbalife Gran Canaria se clasifica para la siguiente fase de la EuroCup

Salió fuerte el Gran Canaria, con sus interiores asumiendo el peso ofensivo. Matt Costello sumó la primera canasta y Khalifa Diop materializó las siguientes dos (6-0, minuto 2) para firmar una buena puesta en escena. Cerrar el rebote, eso sí, era asignatura pendiente en los compases del encuentro. Cedevita Olimpija, que con una victoria igualaba el registro de triunfos de los isleños, se enchufó al son de su referencia exterior, Kendrick Perry. El americano clavó dos triples seguidos (7-8, minuto 4) para liderar un parcial de 1-8 que puso en vanguardia a los visitantes. Los amarillos, sin acierto exterior, anotaban a ritmo bajo ante un Cedevita Olimpija que intentaba correr a campo abierto cada vez que podía. Un parcial de 2-8 (13-16, minuto 8) volvía a poner por delante en el marcador a los eslovenos. El buen hacer de Olek Balcerowski, que colocó tres tapones, dio dos asistencias y sumó dos puntos en cinco minutos de acción, permitió a los isleños sumar en ambos lados. Al término del primero, todo estaba tal como comenzó (16-16).

Tomas Dimsa abrió el segundo cuarto con una buena canasta penetrando hacia su derecha. Cedevita Olimpija, no obstante, mantuvo su buen nivel defensivo y encontró en Rion Brown el perfecto escudero de Perry. El americano anotó siete puntos consecutivos, sumando también en la defensa sobre el balón y la línea de pase. Fue protagonista principal de un parcial 0-9 (18-25, minuto 13) que alejaba a los visitantes en el marcador. Dos triples seguidos, de Albicy y Dimsa, reactivaba a un ‘Granca’ que mantenía su plan de juego. Jaka Blazic, que vive una segunda juventud promediando más de 17 puntos por partido, se entonó con cinco tantos consecutivos (28-31, minuto 16) para mantener a los suyos con la delantera. Dos canastas sin respuesta visitante le daban la vuelta al marcador y provocaban el tiempo muerto de Jurica Golemac. Ambos equipos mostraban su arsenal ofensivo. El ritmo era alto y Perry se encontraba cómodo. Ocho puntos seguidos de su obra (37-38, minuto 19) provocaba otra alternancia en el luminoso. Fue una constante hasta el descanso, al que ambos conjuntos llegaron muy entonados (41-40).

Frankie Ferrari estrenó su casillero de puntos anotando de tres en el primer ataque amarillo. Los claretianos iban afinando puntería desde más allá de 6,75. Cedevita aguantó los primeros golpes, pero no tardó el ‘Granca’ en abrir distancias en el marcador. Dimsa, Costello y Ferrari sumaron desde el triple antes de que Khalifa volviera a hacer daño bajo el aro. El canterano, que firmó un partido sobresaliente, completó un ‘2+1’ (58-47, minuto 25) que elevaba la ventaja local hasta los dobles dígitos. Jarrod Jones, emparejado con Olek Balcerowski, llevaba su juego al exterior. El estadounidense sumaba dos triples a los que el Herbalife Gran Canaria respondía con buena circulación ofensiva y temple en el juego. Sin embargo, Kendrick Perry volvía a exhibir fundamentos y puntería para llegar a los 19 puntos. El americano, además, asistía con brillantez y facilitaba un mate de Marinkovic (63-59, minuto 27) que llevaba a Fisac a parar el partido. Tras el tiempo muerto, Blazic robaba en defensa y cedía en bandeja de plata el triple para Perry. El ‘Granca’ replicaba con un parcial de 5-0 y aguantaba el envite rival (68-64).

Los chicos de Porfi Fisac volvieron a la acción con buen tono. El equipo defendía con intensidad para intentar neutralizar el acierto de los exteriores eslovenos. La ventaja no acababa de ser suficiente como para que el ‘Granca’ pudiera encarar el final con algo de tranquilidad. Luchaba el Cedevita Olimpija y el técnico visitante paraba el partido (78-69, minuto 35) tras el segundo triple del último cuarto de Andrew Albicy. Se negaba Cedevita a entregar, lógicamente, la contienda. Blazic anotaba de tres a la vuelta de banquillos para poner los cimientos de un parcial de 0-5 (78-74, minuto 36) que, en cuestión de sesenta segundos, apretaba de nuevo el tanteo. Replicó el conjunto isleño con templanza, con paciencia en ataque. No obstante, los visitantes no daban su brazo a torcer y anotaban con gran porcentaje de acierto para mantener el partido con mucha vida. Rion Brown, con cinco puntos consecutivos (83-81, minuto 38) dejaba las cosas en un puño con apenas dos minutos por disputarse. Khalifa Diop, en su mejor partido como profesional, fue clave en los instantes de la verdad con un tiro libre convertido y un rebote ofensivo vital que acabaría en un triple letal de Shurna. Triunfo para igualar a Dolomiti Energia Trento en el liderato con un balance de 6-2.