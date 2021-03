El Herbalife Gran Canaria se clasifica para los cuartos de final de la EuroCup

Tercera y última final. Herbalife Gran Canaria, tras salvar los partidos ante MoraBanc Andorra y Mornar Bar, se jugaba con UNICS Kazan estar en cuartos de final de la 7Days EuroCup. Un triunfo metía a los claretianos entre los ocho mejores del torneo. Salió muy enchufado el grupo de Porfi Fisac. Tanto, que apenas dos minutos y medio después de arrancar el choque Dimitris Priftis tenía que pedir tiempo muerto. AJ Slaughter, con seis puntos, y John Shurna, con cuatro, ponían con ventaja en el marcador a los claretianos ante un UNICS Kazan incapaz de hacer su juego en ataque (10-2, minuto 3). Morgan respondía tras detenerse el juego sumando un gancho sobre Stevic. Reaccionaba el UNICS Kazan a base de intensidad y defensa, sus principales armas. Morgan y White se ponían el mono de trabajo (12-11, minuto 6) para reactivar a los suyos y meterles en el encuentro desde el interior. El ‘Granca’, sin embargo, seguía encontrando maneras de hacer daño a la escuadra rusa. El acierto exterior acompañaba y Dimsa, Slaughter y Costello encadenaban triples (23-14, minuto 8) para acercar la ventaja a los dobles dígitos. Al término del primero, el Herbalife Gran Canaria había dado el primer paso. Y de qué manera (31-17). No quitaba el pie del acelerador un Herbalife Gran Canaria que firmaba uno de los mejores baloncestos del curso. Con determinación, acierto, actitud y esfuerzo, secaban a un UNICS Kazan desesperado. Priftis se veía obligado de nuevo a parar el partido tras minuto y medio de segundo cuarto (37-19, minuto 12) con su equipo cerca de verse 20 abajo. El conjunto ruso aumentaba la intensidad y, si bien el ‘Granca’ respondía al arreón físico de UNICS, dos triples rápidos y consecutivos de Theodore y Brown (43-32, minuto 16) llevaban a Porfi Fisac a pedir tiempo muerto. Con un quinteto íntegramente americano en pista -Theodore, Smith, Holland, Brown, Morgan-, los de Kazán ponían toda la carne en el asador buscando recortar distancias. Sin embargo, los claretianos seguían practicando un baloncesto de muchísimos quilates. Cinco puntos seguidos de Shurna (50-34, minuto 18) volvían a poner con ventaja amplia al Gran Canaria. Los amarillos no miraban atrás y cerraban 17 arriba una primera parte superlativa (57-40).

En menos de dos minutos después de arrancar el tercer cuarto, el banquillo visitante pedía tiempo muerto (64-40, minuto 22) con la máxima diferencia en el marcador tras un triple de Sean Kilpatrick. Los de Fisac seguían siendo muy superiores en defensa y anotaban con gran fluidez y facilidad. A pesar de la diferencia, el UNICS no le perdía la cara al partido. Todos los jugadores estaban metidos pero la rotación de Priftis era limitada, consciente de la dificultad de la tarea. La ventaja amarilla seguía por encima de la veintena (72-49, minuto 26) gracias a un enorme trabajo coral de los isleños, que ni siquiera tenían que encomendarse al talento de AJ Slaughter. Tan solo el impulso de Brown, que sumaba en segundas oportunidades, mantenía viva la anotación rusa. Sin embargo, el nivel claretiano era simplemente inalcanzable (78-58). UNICS Kazan no había dicho su última palabra. Morgan, con cinco puntos consecutivos, lograban rebajar la diferencia hasta los 15 puntos (80-65, minuto 32), con más de ocho minutos todavía por disputarse. No renunciaba a nada uno de los grandes favoritos al título, y el ‘Granca’ tenía que seguir exprimiéndose para mantenerse por delante en el luminoso. Fisac lo paraba (83-69, minuto 35) tras un triple de Uzinskii que rompía varios minutos de sequía. Los visitantes llegaron a recortar la diferencia hasta los 12 puntos ante un ‘Granca’ desacertado en ataque. En el momento ofensivo más problemático del choque para los de Fisac, surgió la figura de Matt Costello. El pívot hundió un balón, primero, y clavó un triple, después (89-73, minuto 38), para ampliar la ventaja a poco más de dos minutos del final. UNICS no renunció en ningún momento, mostrando su sobresaliente nivel, pero el Herbalife Gran Canaria acabó sellando el triunfo y logrando, así, el billete para los cuartos de final de la 7Days EuroCup (96-90).