El Herbalife Gran Canaria cae eliminado en la EuroCup

El Herbalife Gran Canaria afrontaba ante el AS Mónaco su cuarta situación límite del curso en la 7Days EuroCup. Tras superar tres ‘finales’ en el Top 16, los amarillos debían vencer al conjunto monegasco para forzar el tercer y definitivo partido de semifinales.

Oliver Stevic, pívot titular, sumaba en el primer ataque claretiano. Sin embargo, era el pívot visitante, Mathias Lessort, quien volvía a ser un factor desequilibrante. Junto a Inglis, compañero en la pintura, sumaba los primeros puntos del AS Mónaco en el choque. Los monegascos arrancaban fluidos el choque, encontrando maneras fáciles para sumar. En cuatro minutos, Stevic cometía dos faltas personales en su defensa a Lessort, y Beirán se cargaba también. Los problemas para cerrar el rebote de los de Fisac eran palpables (10-11, minuto 5) y AS Mónaco tomaba la delantera.

Lessort también cometía su segunda falta de forma rápida. El partido transcurría con un alto nivel físico y una intensidad propia de lo que había en juego. Mitrovic, técnico visitante, recibía falta técnica por sus continuas protestas. El ‘Granca’ lograba tener cuatro puntos de ventaja con cinco tantos consecutivos de Matt Costello, contestados de forma instantánea por Dee Bost. Los locales, sin embargo, lograban tomar la delantera con un gran Stan Okoye. Un triple de internacional nigeriano (22-19, minuto 8) permitía a los grancanarios abrir una pequeña brecha, que se amplió hasta los cinco puntos al término del primer acto (26-21).

Ambos equipos mantenían un alto porcentaje de acierto, pero era el AS Mónaco el que poco a poco recuperaba terreno y llevaba la voz cantante. Con un Dee Bost inspirado, el combinado visitante conseguía recuperar la delantera en el luminoso (32-37, minuto 15), gracias también a una gran actividad defensiva y a rápidas transiciones. Dos canastas consecutivas de O’Brien obligaban a Porfi Fisac a parar el partido en el ecuador del segundo acto.

El atasco ofensivo de los amarillos siguió durante varios minutos, en los que varios tiros parecieron salirse de dentro del aro. El trabajo defensivo era bueno, pero el AS Mónaco acababa encontrando maneras de sumar, poco a poco, para ampliar la ventaja. O’Brien clavaba otro triple (32-42, minuto 18) para llevar la diferencia hasta los dobles dígitos. El guion del primer partido disputado en Mónaco parecía repetirse en el Gran Canaria Arena, y el AS Mónaco lograba llegar al descanso con una amplia ventaja merced a un parcial de 9-24. El Herbalife Gran Canaria se veía obligado, nuevamente, a remontar (35-45).

Los amarillos ya demostraron en el duelo celebrado en Mónaco que eran capaces de remontar grandes ventajas. Sin embargo, el AS Mónaco no parecía dispuesto a que esa parte del guion se repitiera. El conjunto dirigido por Mitrovic abría la brecha (37-50, minuto 23) y no permitía a los isleños acercarse en el marcador. Los de Porfi Fisac sufrían para mover su casillero de puntos ante la asfixiante defensa monegasca.

El conjunto del Principado también tenía dificultades para anotar con fluidez, pero jugaba con el tiempo a su favor y no tenía problema alguno con que el tanteo apenas se moviera. Un triple de Olek Balcerowski rebajaba la desventaja a un solo dígito (48-56, minuto 27), pero el AS Mónaco seguía imponiendo un altísimo nivel físico. Los monegascos, además, gozaban de varias segundas oportunidades, aunque no las materializaban. Los isleños conseguían encarar el último cuarto a siete puntos (49-56).

Cinco puntos consecutivos de Sean Kilpatrick apretaban el partido y ponían a los amarillos a tan solo dos puntos con ocho minutos todavía por delante. El encuentro transcurría con máxima tensión y un triple de Stan Okoye (59-59, minuto 33) ponía el empate en el marcador. El conjunto visitante, sin embargo, seguía ahogando a un ‘Granca’ incapaz de anotar con comodidad. Dee Bost y Marcos Knight asumían responsabilidades ofensivas para ayudar a que los suyos volvieran a despegarse en el marcador. Una canasta a placer de Lessort bajo el aro (62-68, minuto 36) hacía que Fisac parara el encuentro a poco menos de cuatro minutos y medio del final.

El tiempo pasaba y el ‘Granca’ no podía encontrar la llave para la cerradura que el AS Mónaco, de inicio a fin, puso sobre su aro. Los de Mitrovic, cómodos con su juego, se sentían seguros con su plan y desempeño. Fisac volvía a pedir tiempo muerto (62-70, minuto 38) a dos minutos y cuarenta segundos para el final. El conjunto claretiano peleó de manera superlativa, llegando a empatar el choque. Rob Gray, casi sobre la bocina, le dio el triunfo final al AS Mónaco.