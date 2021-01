El Herbalife Gran Canaria cae con orgullo ante el Real Madrid

Sin Javi Beirán, baja de última hora por molestias en el tobillo, el Herbalife Gran Canaria visitaba la cancha del Real Madrid, líder con un balance de 17-1. El equipo blanco salió más acertado de cara al aro, anotando los primeros cinco puntos del partido. Fueron los únicos puntos de los primeros tres minutos. Herbalife Gran Canaria hacía un gran trabajo defensivo pero en ataque no tenía la fortuna para sumar. Era cuestión de tiempo que llegaran los primeros tantos amarillos. Olek Balcerowski, de tres, estrenó el casillero claretiano. Slaughter, unos instantes después, mantenía la igualdad (7-7, minuto 5) en el marcador, que se movía muy puntualmente. El acierto de Stan Okoye desequilibró la balanza durante unos minutos. El internacional nigeriano transformó dos triples de forma consecutiva (11-15, minuto 9) para poner en vanguardia a los claretianos. Los de Porfi Fisac mantenían un muy buen nivel defensivo, pero el talento de los locales aparecía en momentos puntuales para permitir a los de Laso sumar. Deck, sobre la bocina, anotaba una canasta de mucho mérito para poner al Madrid por delante tras el primer acto (16-15). Las defensas seguían primando sobre los ataques en los compases iniciales del segundo cuarto. El ‘Granca’ no le perdía la cara al choque en ningún momento y mantenía el plan de juego. Un triple de Matt Costello (19-20, minuto 13) permitía a los claretianos volver a ponerse por delante en el marcador. El pívot estadounidense, que ya retornó a la acción el pasado miércoles en EuroCup, firmaba unos buenos minutos ante Alex Tyus. El conjunto de Pablo Laso, eso sí, empezaba a apretar las tuercas aún más en defensa y a cargar el rebote con mayor energía. Los blancos llegaron hasta los nueve puntos de ventaja (35-26, minuto 17) tras un parcial de 14-4 que culminó Alberto Abalde con una cómoda bandeja tras robo. Pese a verse nueve abajo, los grancanarios supieron agarrarse bien al choque. Los puntos de AJ Slaughter hacían que los isleños se vieran a tres puntos. En la última jugada previa al descanso, un rebote ofensivo de Tyus desembocaba en triple de Fernández para abrir la brecha (41-35).

Los claretianos se ponían a tan solo dos puntos tras un buen primer minuto y medio de tercer cuarto. Dimsa anotaba primero, y luego lo hacía Olek Balcerowski, para apretar las cosas. Sin embargo, irrumpió en el encuentro Fabien Causeur. El francés clavó dos triples consecutivos y luego una canasta de Abalde (49-39, minuto 23) forzaba el tiempo muerto de Fisac. La reacción amarilla fue brillante. Tavares anotó en la única canasta del Real Madrid en más de tres minutos. En ese intervalo de tiempo, el Herbalife Gran Canaria se dedicó a correr cuando pudo, y a encontrar buenas situaciones de tiro para recortar distancias. Un parcial de 0-9 (51-50, minuto 26) obligaba a Pablo Laso a parar el partido. El equipo blanco intentaba, a arreones, romper el encuentro, pero el ‘Granca’ no le perdía la cara al choque en ningún momento, con una actitud inmejorable (63-57). Rudy Fernández, máximo anotador del equipo blanco, arrancaba con fuerza el último cuarto. El tanteo seguía moviéndose con cierta lentitud. Cinco puntos consecutivos del internacional con España (68-59, minuto 33) ponía la diferencia cerca de los dobles dígitos. El tiempo pasaba y el Herbalife Gran Canaria seguía peleando con buena actitud y sin perder sus opciones de victoria. La ventaja blanca llegó hasta los 11 puntos con un mate de Alex Tyus tras rebote. A falta de seis minutos, el marcador era de 70-59. El Herbalife Gran Canaria no desesperó y siguió jugando a buen nivel. Okoye, referencia anotadora, Costello, muy acertado en el tiro de tres, y Beqa Burjanadze, clave con varias acciones, materializaban un parcial de 2-11 (72-70, minuto 37) para colocar a los claretianos a dos puntos. El ‘Granca’ tuvo opciones hasta el final y peleó con orgullo, pero no pudo consumar la sorpresa y acabó cayendo por tan solo un punto.