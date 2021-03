El Herbalife Gran Canaria afronta el encuentro contra el Gipuzkoa con la vista puesta en la EuroCup

La producción de AJ Slaughter está siendo extraordinaria. La versión ha sido estelar del jugador norteamericano en los últimos cinco partidos, en los que ha promediado 23,6 puntos, 3,4 asistencias y 2,4 rebotes. Estadísticas que hablan de un crecimiento enorme del jugador, que promedia en liga casi 9 puntos menos y también baja en su media de asistencias (14,8 p y 3,1 asis). Sin embargo, la última actuación de Slaughter ante Unicaja, con un 67% en el tiro de tres y en el total de intentos a canasta, no fue suficiente contra el equipo malagueño. En especial, porque el resto del plantel del equipo grancanario no acompañó desde la linea de 3: si bien Slaughter se fue a un 4 de 6 en este tipo de lanzamiento, el resto del equipo se quedó en 2 de 13. Una loza difícil de levantar contra un Unicaja que marca el playoff, y que domina ahora en el basketaverage a los amarillos, y está a tres partidos de distancia todavía. El equipo que dirige Porfi Fisac afronta ahora una semana con un partido, contra San Sebastián Gipuzkoa, antes de una de una semana capital para el equipo en Eurocup, donde tendrá lugar el doble enfrentamiento contra el Boulogne-Levallois Metropolitans 92 en los cuartos de final de la competición europea. Por lo tanto, es una semana para calibrar el juego del conjunto y los jugadores contra el último clasificado de ACB, e intentar conseguir una victoria que les acerque a playoffs sin dejar de tener en mente los encuentros contra el equipo francés. El Boulogne-Lavollais Metropolitans 92 es un equipo rocoso, que permite pocos puntos a sus rivales y que cuenta con una plantilla profunda que da espacio a muchas alternancias de jugadores. Sin embargo, dos destacan sobre el resto a nivel de reparto de minutos, y son sus dos máximos anotadores durante el top16: Anthony Brown y David Michineau, que promedian 13,7 y 14,5 puntos respectivamente. Son los principales fundamentos ofensivos de un equipo que cuenta con 10 jugadores en más de 15 minutos por noche, lo que imprime un cariz indescifrable a las respuestas del equipo Livallois a los cambios que existan en el encuentro. Además, han ganado 11 de los 16 partidos jugados en esta Eurocup, ya que su solvencia ha sido importante en el devenir del equipo en la competición europea. El Herbalife debe funcionar como grupo ante el combinado francés, que precisamente ejerce como una piña en la que todos cuentan al final del partido. Debe haber vida más allá del innegable talento y excelso momento de forma de AJ Slaughter. Y el primer momento para volver a la senda del juego colectivo debe pasar por ganar el domingo al Acunsa GBC, y no caer en los errores que precipitaron la derrota en el último encuentro liguero en Málaga.