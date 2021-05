Ya hay acuerdo para la continuidad de Pepe Mel

La Unión Deportiva Las Palmas ya ha llegado a un acuerdo con Pepe Mel para su continuidad como entrenador del conjunto amarillo en la temporada 2021-2022. Después de varias reuniones durante los últimos días, el club ha concretado con el técnico madrileño su permanencia en el próximo proyecto, en el que la entidad grancanaria tendrá un objetivo más ambicioso que en la campaña actual. Aunque durante las últimas semanas la dirección deportiva del club ha manejado varios nombres, Rubén de la Barrera, Eder Sarabia, Pellicer y Carcedo, al final, y tras analizar la hoja de ruta que intentará llevar a cabo el equipo la temporada que viene, en la UD Las Palmas han entendido que Mel es la persona ideal para ello.

A falta de hacerlo oficial por Las Palmas, la dirección deportiva también trabaja junto al entrenador en la confección de la plantilla, en la que se optará por la continuidad de una parte importante de los jugadores de esta campaña, unido a futbolistas de la cantera, y en la que se valora la posibilidad de firmar entre cuatro o cinco jugadores.

Pepe Mel, que este domingo ante el Logroñés cumple 102 partidos como entrenador de Las Palmas, señaló estos días en relación a su posible continuidad en la entidad grancanaria que "me veo aquí al cien por cien, no tengo por qué pensar lo contrario,y lo económico no será un problema".