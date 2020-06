No habrá público en el Estadio Gran Canaria

El desarrollo de la competición y las medidas que se tomarán en el fútbol serán las mismas para todos los equipos. Una de ellas, la entrada de público en los estadios. El Gobierno de España ha sacado hoy un Real Decreto en el que las competiciones deportivas de fútbol profesional y de baloncesto ACB serán reguladas por el Consejo Superior de Deportes en coordinación con el organizador de la competición y las Comunidades Autónomas. De momento, durante las próximas jornadas de Liga se jugarán los encuentros a puerta cerrada y con todas las medidas de seguridad sanitaria que marca el protocolo. Tanto la Real Federación Española de Fútbol como el CSD, desde un primer momento, no estaban de acuerdo con la posibilidad que los aficionados pudieran entrar en los campos, y además señalaron que se debería hacer en el momento en todos los recintos futbolísticos. Una iniciativa que la propuso el presidente de la UD Las Palmas en un principio, aunque señaló en la Cadena COPE "no me voy a enfrentar con nadie. Si el Consejo Superior de Deportes, la Liga y el resto de organismos no se ponen de acuerdo pues no lo haremos". Durante las últimas semanas se estuvo negociando esa posibilidad, y desde el club grancanario se planificó un protocolo con todos los detalles de accesos, presencia de aficionados y posterior abandono del recinto, con todas las medidas sanitarias, pero al final la competición se desarrollará de forma homogénea para las dos categorías. Ya desde un primer momento, las medidas para los entrenamientos de los clubes fueron las mismas, en la vuelta a las Ciudades Deportivas, el número de futbolistas que podían entrenar y las sesiones preparatorias de todas las plantillas. El encuentro entre la UD Las Palmas y el Girona se disputará el sábado 13 de junio a las 18.30 horas en el Estadio de Gran Canaria, pero se llevará a cabo a puerta cerrada.