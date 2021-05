El Guaguas da un salto de calidad con Escobar

El CV Guaguas apuesta fuerte por Europa con la incorporación de Yadrián Escobar. El conjunto grancanario incorpora a un figura Top Mundial para reforzar la plantilla durante las dos próximas temporadas con opción a ampliar su vinculación con el club en una tercera campaña, de cara a poder afrontar con garantías su participación en la próxima edición de la CEV Champions League, además de intentar revalidar los títulos de la Superliga y de la Copa de SM El Rey y pelear por alzarse con la Supercopa de España



El opuesto cubano está considerado como uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, todo un trotamundos del voleibol que debutará en la Superliga de Voleibol Masculina defendiendo la elástica amarilla del CV Guaguas tras haber mostrado su calidad en el Al Arabi SC de Qatar, el Fiat Minas de Brasil, el Suntory Sunbirds de Japón, el Bolívar Voley de Argentina y el Ziraat Bankasi Ankara de Turquía.

En su palmarés destacan una Copa Libertadores, una Liga Argentina A1, una Emir Cup, 1 Supercopa de Qatar, una QVA Cup, una Qatar Cup, un subcampeonato de la Superliga de Brasil, un subcampeonato de la Asian Club Championship, un tercer puesto en la Copa de Brasil, un tercer puesto en el Troféu Super Volei, un subcampeonato en la Liga Qatar, un tercer puesto en la Copa del Emperador de Japón y 3 terceros puestos en la Mineiro Championship.









A nivel individual, Yadrián cuenta en su haber con dos reconocimientos como máximo anotador de la Liga Brasileña, una como mejor opuesto de la Liga Brasileña, una como máximo anotador de la Liga Turca y un MVP de la Copa Libertadores.



El CV Guaguas incorpora a un jugador dotado de un saque portentoso, imparable en ataque, gran bloqueador, con un gen competitivo y ganador que encajan a la perfección en el ideario de un club que quiere con su llegada dar un salto competitivo que le permita competir con garantías en la máxima competición continental.

Tras concretarse su fichaje, Escobar señaló que "fue un proyecto que se me presentó y la verdad es que de la forma en la que se me explicó, por los objetivos que tienen depositados en el equipo la verdad es que me gustó mucho. Poder disputar la Champions, pelear para poder estar entre los mejores equipos de Europa, es algo que me convenció prácticamente de inmediato".

El jugador caribeño se muestra ambicioso en su llegada al club grancanario. "Quizás voy a pecar un poco de arrogante, pero mi objetivo siempre es el de ser el mejor y ganar todo lo que sea posible. Me gustaría poder disputar una final del la Champions, son muchos objetivos los que tengo puestos en el Guaguas".

Por su lado, Sergio Miguel Camarero, entrenador del Guaguas, indicó que "su llegada estoy seguro de que va a reforzar mucho al equipo. Estamos muy contentos de que se haya podido llevar a cabo este fichaje, que nos va a aportar experiencia, calidad y un plus más para afrontar con garantías todos los objetivos del club de cara a la próxima temporada, que vuelve a pasar una vez más por aspirar a conseguir lo máximo".