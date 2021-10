El CV Guaguas queda eliminado de la Champions

Máxima igualdad a ambos lados de la red en el arranque del partido, con Almansa abriendo el marcador con un saque directo, ante un Hebar agresivo en ataque y que hacía del bloqueo una de sus principales armas para controlar la ofensiva de un Guaguas que no tardaba en tener que detener el tiempo, tras acumular dos errores propios consecutivos y que tras un remate poderoso de Yosifov lograban abrir una pequeña brecha de tres puntos (13-10).



La receta de Camarero surtía su efecto y el Guaguas lograba revertir la situación merced a los errores propios del Hebar y a dos poderosos remates de Yosvany Hernández que obligaban al técnico local a congelar el partido con 13-14 en el electrónico.



La alegría iba por barrios y el Hebar era el siguiente en poner contra las cuerdas a los canarios gracias a la efectividad en el bloqueo de Gunter y Kartev, que llevaban a Sergio Camarero a quemar un segundo tiempo muerto con 19-17 para evitar el despegue de los búlgaros, espoleados por el escaso pero ruidoso público que se daba cita en las gradas, en un final de set de pronóstico todavía incierto.



Un penalti convertido ante dos defensores del Guaguas por Aleksiev Todor, que se echaba el equipo a sus espaldas, daba alas al Hebar para adjudicarse el primer set por un claro 25-20 (1-0).

Un poderoso remate de Massari servía al Hebar para comenzar comandando el marcador, pero el Guaguas no tardaba en responder de la mano de Yosvany Hernández, en un arranque igualado de la segunda manga en la que los errores no forzados seguían siendo protagonistas y en el que ninguno de los dos rivales daba ninguna bola por perdida.



El Guaguas comenzaba a encontrar su mejor juego, con Matt y Borja levantando un muro infranqueable en la red, con Alejandro Fernández espléndido en recepción y con Yosvany rompiendo la bola cada vez que le daban la más mínima oportunidad; pero en frente se topaban con un Hebar poderoso en el bloqueo con Aleksiev Todor, Bradley Gunter y Massari haciendo mucho daño en ataque, llegando el encuentro igualado a la recta final de set en el que Matt y Yosvany marcaban las diferencias y Almansa se encargaba de igualar la contienda con un poderoso remate cruzado que les daba la victoria parcial por 25-27 (1-1), dejando la clasificación a un solo set de distancia.

El choque arrancaba en su tercer acto con la igualdad comandando nuevamente el marcador, hasta que dos bloqueos consecutivos de Massari y Aleksiev Todor, obligaban a Camarero a detener el partido con 7-5 en el marcador, para reajustar sus piezas sobre el tablero de ajedrez en el que se estaba convirtiendo el partido.



Guaguas lo intentaba, con Matt y Yosvany intentando contrarrestar el poderío ofensivo de los búlgaros que ponían tierra de por medio en el marcador gracias a un parcial de 3-0 con Yosifov y Kartev como protagonistas, obligando a Camarero a consumir su segundo tiempo muerto con un inquietante 15-11 en el electrónico.



Los insulares no daban con la tecla para contrarrestar el juego de un Hebar que no concedía segundas oportunidades y que daba un nuevo paso de gigante para igualar la eliminatoria, adjudicándose de forma clara el tercer set por 25-16 (2-1), dejando a un solo set de distancia el poder forzar el Golden Set, obligando al Guaguas a imponerse en el cuarto asalto si quería evitarlo.

Nervios y necesidad por parte de ambos equipos en el arranque de una cuarta manga en la que los búlgaros no tardaban en coger una pequeña renta gracias al acierto en ataque de Massari, Aleksiev Todor y Bradley Gunter; ante un Guaguas en el que Almansa y Yosvany Hernández no parecían bastar para evitar el despegue de los búlgaros, optando Camarero por parar el partido con 14-10 en el marcador, tras un nuevo error de precisión de los insulares.



Camarero movía su banquillo en busca de savia nueva y a pesar de una tarjeta roja a Fran Iribarne por protestar, parecía que la entrada de Yadrián Escobar y la permanencia de Moisés en el centro de la red daba resultado, optando Martín Blanco por detener el tiempo con 21-16 en el marcador. Pero el Hebar apretaba de nuevo los dientes para cerrar el set a su favor, colocando un 25-18 que les permitía igualar la eliminatoria (3-1) y forzar el temido Golden Set.

odo o nada a una sola carta para búlgaros y canarios en el Set de Oro, arrancaba el momento de la verdad con un Guaguas que parecía encontrar en Matt Knigge, Yadrián Escobar y Yosvany Hernández el clavo de la esperanza para resolver la eliminatoria a su favor a pesar del empuje de un Hebar que seguía encontrando en Aleksiev Todor, Gunter y Yosifov la kriptonita para contrarrestar el juego de los insulares que añadían centímetros y experiencia con la presencia de Moisés Cezar en la red.



El empuje del Guaguas les llevaba a disponer de una ventaja de 3 puntos (6-9), pero el Hebar aprovechaba los errores no forzados de su rival para mantenerse en la pelea, dando un arreón final gracias a la consistencia en el bloqueo y en ataque de Kartev, Yosifov y Gunter que terminaban por imponerse en el set de oro por un ajustado 15-13 que deja a los insulares apeados de la CEV Champions League, pasando a jugar a partir de ahora en la CEV Cup Men.