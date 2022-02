El CV Guaguas pierde en Teruel

Este choque de rivalidad especial comenzó con mucha igualdad, aunque eran los amarillos los que empezaron mejor. Al equipo local le estaba costando un poco construir su juego y los insulares estaban defendiendo bien la red, por lo que Miguel Rivera tuvo que parar el partido (5-8). Había que tener paciencia y constancia, ya que Teruel no iba a rendirse ni mucho menos de forma rápida.

Teruel tiró de casta y aprovechó errores grancanarios para sumar un parcial de 3-0 que los metía nuevamente en la pelea por el set (10-11). Camarero lo paró y el Guaguas reaccionó para volver a llevar la voz cantante. Pese a ello, faltaba algo de continuidad y eso impedía a los isleños despegar por fin. Aunque los visitantes pusieron cierta ventaja (18-21), no consiguieron sacar adelante la situación y los turolenses apretaron para poder remontar (24-23).

Yadrián Escobar apagó el fuego con un remate que colocó el empate en un momento caliente. No obstante, Teruel siguió dando primero y obligó al Guaguas a luchar por no perder el set yendo siempre por detrás en el marcador. De ese modo, al final los turboletas aguantaron mejor ante un Guaguas cuyos errores les llevaron a ceder en esta manga por 27-25 (1-0).

Era momento de reaccionar y minimizar fallos. El Guaguas salió dispuesto a dar un paso al frente y comenzó a dominar algo más el juego. Los amarillos parecían más enteros y lo demostraban siendo capaces de construir tanto su defensa como su ataque de forma bastante más ordenada (7-11). De hecho, cuando Teruel intentaba recuperar terreno, los isleños respondían con mucha claridad y no los dejaban sentirse tan cómodos como durante el primer set.

Otro parcial de 3-0 a favor de Teruel obligaba a Sergio Camarero a pedir un tiempo muerto (14-14). Ese parón tuvo una nueva reacción por parte de los canarios, que seguían tirando de la potencia de Yadrián Escobar para seguir por delante. Entonces, les tocó a los insulares aguantar para despegarse una vez más en el instante clave (19-22). El Guaguas no dudó y, en esta ocasión, no perdonó para igualar el partido por un 21-25 (1-1).

Teruel quiso salir con ganas de imponerse y puso todo su empeño en ello. El Guaguas volvió a dar un paso atrás y eso se tradujo en mayor soltura. Había que parar el partido con un tiempo muerto porque los turboletas se marchaban en el marcador y parecían haber puesto la directa (10-5). Después de detener el choque en 2 ocasiones, los insulares por fin consiguieron mejorar con Almansa, Knigge y Ángel Rodríguez como estiletes de la remontada (12-12).

Comenzó entonces otro partido. El intercambio de puntos se hizo protagonista del encuentro, aunque Guaguas ya estaba en la dinámica correcta. Teruel se defendió y buscó atacar por la zona central con el objetivo de dañar a los amarillos. De esa manera, lo consiguieron y sacaron adelante este minipartido de golpes con algo de ventaja (20-18). Llegaba el momento clave del set.

Aunque el Guaguas lo intentó con todo, Teruel fue mejor en esos instantes tan decisivos y se llevó este tercer set por 25-22. Los ataques por el centro fueron muy determinantes para darle a los turboletas la ventaja en este partido (2-1).

No era momento de bajar los brazos y el Guaguas no quiso que fuera así. Sin embargo, el CV Teruel siguió con la misma dinámica que durante el tercer set y aprovechó esa inercia para salir a por todas. Camarero pidió un tiempo muerto y alentó a sus jugadores a salir con más confianza para salir adelante (4-1). Aún quedaba tiempo para cambiar las tornas, pero había que hacer un esfuerzo para ello porque no quedaba demasiado margen para equivocarse.

Yosvany Hernández saltó a la pista con muchas ganas y le dio oxígeno a un Guaguas que lo necesitaba. Había que estar tranquilos, recuperar terreno y luchar para intentar salir adelante. Teruel estaba muy acertado e incluso empezó a conectar un par de aces que ampliaban otra vez una ventaja bastante amplia (15-8).

El Guaguas fue recortando distancia para meterse en la pugna por el set (18-15). No obstante, Teruel fue muy sólido en esos momentos de dudas y, poco a poco, fue sacando adelante el set para acabar llevándose el partido. El 25-19 de este último set obligó al Guaguas a ceder por primera vez en Superliga en este 2022. Ahora toca recuperarse para la vuelta de la CEV Cup en Italia (3-1).