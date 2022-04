El CV Guaguas ya está en semifinales

El partido comenzó igualado, con intercambio constante de puntos, pero con el Guaguas llevando la iniciativa desde un principio (6-4). Yadrián Escobar y Fran Iribarne empezaron a calentar la mano en ataque y se abrió la primera diferencia importante del choque. No le quedó más remedio que a Miguel Rivera de parar el partido (9-5). Tras el tiempo muerto, la reacción de los visitantes no llegaba y continuaban fallando bastantes saques. Por este motivo, la ventaja siguió creciendo a favor de los canarios (14-9).



El Guaguas continuaba dominando en el juego y en el marcador. Los de Sergio Miguel Camarero comenzaron con una gran intensidad y el Teruel no supo contrarrestarlo. Miguel Rivera paraba el encuentro por segunda vez (18-12). Los grancanarios controlaron a la perfección la diferencia e iban directos a adjudicarse el primer set (22-17). Un saque directo de Borja Ruíz y un remate con mucho talento de Iribarne hicieron que el primer set se tiñera de amarillo por un resultado de 25-18 (1-0).

El inicio del segundo parcial fue igualado, con alternativas para ambos conjuntos, pero con el CV Teruel queriendo llevar la iniciativa desde el comienzo (3-4). Andrés Villena empezaba a aparecer para los suyos y esto era sinónimo de puntos para el conjunto aragonés (9-10). Este segundo periodo estaba muy igualado, ningún equipo conseguía marcharse en el marcador (13-12). No obstante, el Guaguas apretó el acelerador y consiguió una ventaja relativamente importante por como se estaba desarrollando el set (16-13).



El buen momento del conjunto canario lo tuvo que parar Miguel Rivera con un tiempo muerto. Tras el parón, los visitantes intentaban acercarse, pero los grancanarios controlaban la diferencia con un Yadrián Escobar acertado en los remates (20-18). El segundo set entraba en los puntos más decisivos con un Guaguas muy concentrado (22-19). Los amarillos con un remate de Guille Hage cerraron un intenso segundo parcial por 25-20 (2-0).

La tercera batalla comenzó como las anteriores, con muchísima igualdad entre ambos equipos (4-4). Sin embargo, los de Sergio Camarero pronto cambiaron el ritmo y consiguieron distanciarse en el luminoso (10-6). No le quedó más remedio que parar el choque a Miguel Rivera. Pero la reacción de los turolenses no llegaba y el Guaguas siguió abriendo diferencias en el electrónico (14-9).



Teruel intentaba recuperar sensaciones, pero los canarios estaban desplegando todo su arsenal ofensivo (17-13). Los aragoneses lucharon hasta el final y se acercaron peligrosamente con un parcial de 0-3. Camarero no lo dudó y paró el encuentro (17-16). Tras el tiempo muerto, el Teruel consiguió igualar el partido. Sin embargo, el Guaguas respondió a la perfección y con un parcial de 5-0 logró cerrar su pase a semifinales y el tercer set por un resultado de 25-20 (3-0).