El CV Guaguas consigue la victoria en el primer partido de las semifinales

La fuerza de ambas escuadras se hizo notar desde el principio. Los dos conjuntos tiraron de entereza para hacerse dominadores del choque en un inicio, pero el Guaguas estuvo un poquito por encima en esos primeros compases (7-5). A pesar de ello, la contienda se igualó muy rápido y arrancó entonces un intercambio de puntos de muchísimo nivel donde fue Almería el que salió algo más entero (11-13).

Tras un tiempo muerto de Camarero, Unicaja Costa de Almería logró su máxima ventaja del partido (11-15), aunque los amarillos respondieron con mucha calidad. No obstante, a los insulares les estaba faltando algo más de consistencia en el bloqueo y eso les impidió ir a por más. El Guaguas subió enteros para luchar por el set, pero Almería se mantuvo firme en el liderato para llevarse la manga por 22-25.

Con los almerienses por delante (0-1), al Guaguas le tocaba reaccionar. No era una misión imposible porque los isleños ya conocían el camino. No obstante, Almería volvió a empezar con la inercia positiva que les llevó a adjudicarse el primer set. Fue ahí cuando el espíritu del Guaguas resurgió como ave fénix, controlando mucho mejor su bloqueo y sabiendo rematar la faena, sobre todo, en la zona central (12-9).

Borja Ruiz se erigió estandarte en esos instantes y el Guaguas controló mejor el choque. En ese instante, Unicaja de Almería apretó hasta el punto de encontrar la dinámica correcta para volver a igualar la contienda (19-19). De hecho, se pusieron por delante (20-21), pero un parcial de 3-0 le dio a los de Sergio Camarero este segundo set de forma más que merecida por 25-23. La garra amarilla se hizo notar.

La salida del Guaguas con el empate en la mano fue muy buena (1-1). Los insulares estaban en muy buena dinámica y se notaba. Ahora era Unicaja Costa de Almería el que estaba, quizás, un pasito por detrás en cuanto a sensaciones; el cuadro visitante estaba cometiendo, incluso, algún error no forzado. Eso le dio a los de Camarero una buena ventaja con la que dominar por completo la situación (11-5).

La intensidad y el buen hacer de los grancanarios obligó a Almería a dar un paso atrás. Los de Berenguel no encontraron antídoto para frenar a un Guaguas que estaba de dulce, jugando bien y dominando todo. El público del CID, además, llevó en volandas a las insulares para aprovechar la oportunidad de darle un golpe directo a su rival y llevarse la manga por 25-15. La orilla ya estaba bastante cerca.

El Unicaja Costa de Almería trataba de empatar el partido (2-1). Con un 3-6 en el marcador, Sergio Camarero decidió para el partido en busca de una reacción por parte de sus muchachos, algo que consiguió aunque poco a poco. El Guaguas fue encontrando de nuevo su mejor versión e igualó el luminoso. Ahora empezaba otro set diferente.

En esa nueva carrera por la manga, el Guaguas empezó más fuerte. Un parcial de 4-0 con Almansa y Yadrián Escobar de protagonistas, les dio ventaja justo cuando llegaba el tramo decisivo del set. Ahí ya no hubo marcha atrás; el Guaguas no dudó ni un segundo para finiquitar todo un partidazo siendo capaz de remontar este cuarto set. Los amarillos se ganaron la victoria y ahora toca ir a Almería a buscar el billete a la gran final (25-19). No será sencillo, pero el primer paso está dado (3-1).