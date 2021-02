El CV Guaguas consigue otra victoria en el Centro Insular de Deportes

Malas sensaciones las del CV Guaguas en el arranque del partido ante un Arenal Emevé que se apoyaba en Rubén López y Brandon Rattray para romper la igualdad inicial superado el 11 iguales tras unos primeros intercambios de golpes entre ambos contendientes, en el que los lucenses parecían adaptarse mucho mejor al encuentro, obligando a Sergio Miguel Camarero a detener el partido con un 12-16 que no presagiaba nada bueno. Brandon Rattray se convertía en la pesadilla de la defensa isleña que no podía parar al opuesto rival ni tirando de triples bloqueos, en lo que parecía la continuación de las malas sensaciones de la última jornada ante Textil Santanderina. Matt Knigge y Moisés Cézar intentaban junto a Kukartsev revertir la situación, pero los de Diego Taboada seguían marcando el ritmo del partido y el primer set se cerraba tras un error de saque de los canarios que suponía el 20-25 para Arenal Emevé (0-1).

Dos puntos consecutivos de Pablo Kukartsev en la reanudación parecían insuflar ánimos renovados en los grancanarios que a pesar de la brillante actuación de Brandon Rattray, no parecía suficiente para contrarrestar el juego coral de un Guaguas que veía como Paulo Renan comenzaba a conectar con sus centrales, metiendo la directa para equilibrar las tablas, a pesar de los esfuerzos de Diego Taboada por evitar el despegue de los insulares que veían como Almansa y Hage se sumaban a la causa, mientras Emevé erraba lo que no había hecho en el asalto anterior, claudicando por la vía rápida en esta ocasión por un 25-14 (1-1).

Un parcial de salida de 6-1 obligaba a Diego Taboada a solicitar un tiempo muerto en el arranque de la tercera manga; pero la reacción no llegaba ante un Guaguas que sacaba el máximo partido al potente saque de Matt Knigge, encontrando a Pablo Kukartsev y Hage para llevar al técnico lucense a quedarse sin tiempos muertos al volver a detener el tiempo con un 13-3 en el electrónico. Emevé lo intentaba pero nada podía hacer para superar a un Guaguas que volaba sobre la pista del CID hacía su segundo triunfo parcial, siendo Hage con tres puntos consecutivos el encargado de culminar la remontada en el marcador general estableciendo el 2-1, al finiquitar el tercer set con un rotundo 25-13.

Un parcial de salida de 7-1 del Guaguas en el arranque del cuarto set dejaba seriamente tocado a un Arenal Emevé que no se reencontraba con su mejor juego a pesar de los intentos de Rattray y de Uchenna de mantenerse vivos en el partido; pero Guaguas no parecía dispuesto a bajar el ritmo que le llevaba a dominar con mano de hierro el partido. Emevé no bajaba los brazos, apretaban los dientes y lograban llegar a la recta final del set con un 18-15 en el electrónico que dejaba todo abierto para ambos equipos, obligando a Camarero a solicitar un nuevo tiempo muerto para intentar revertir la mejoría de su rival y evitar la remontada lucense. La mejoría gallega era evidente, pero el Guaguas no perdonaba y administraba la renta a su favor para rematar la faena con un parcial final de 3-0 con Kukartsev y Almansa como protagonistas (25-21), que le daba la victoria final por 3-1.