El CV Guaguas cierra el año con victoria

Grancanarios y melillenses despedían el año esta tarde en el Centro Insular de Deportes de Gran Canaria en un choque aplazado de la 13ª jornada, en el que los hombres de Sergio Miguel Camarero buscaban poner el broche final a la primera parte de una temporada en la que el equipo ha estado a la altura de las expectativas creadas en su regreso a la élite tanto del voleibol nacional como europeo. El CV Guaguas entraba de la mejor manera en el partido, haciendo del bloqueo su principal arma ante los ataques de un Melilla que se topaba con la respuesta de Matt Knigge, Kukartsev y Moisés Cezar para obligar a Abdelkader a detener el partido con un 10-5 en contra en los primeros compases del encuentro, para reajustar su equipo ante el juego de los grancanarios que desarbolaba por completo el juego defensivo de los visitantes. Los errores del Guaguas en la reanudación del juego daban algo de aire al Melilla, pero Almansa, Hage y Kukartsev mantenían a raya a los visitantes que no lograban recortar diferencias a pesar del buen trabajo de Martina en la red y de las explosivas apariciones de Javi Monfort, obligando a Abdelkader a quemar su último cartucho con 19-13 en el marcador ante la inercia negativa de sus hombres en el primer asalto. Melilla no reaccionaba y sus propios errores le hacían hundirse más y más ante un Guaguas que no perdonaba y que finiquitaba el asalto con una cinta genial de Pablo Kukartsev que adjudicaba el primer cuarto a los locales por un abultado 25-15 (1-0).

El CV Guaguas seguía martilleando incesantemente a su rival, con Kukartsev imparable en todas sus acciones, lo que obligaba a Abdelkader a pedir un tiempo muerto con un 6-2 en contra, en busca de soluciones para parar el vendaval amarillo que se oteaba en el horizonte. La mejoría en la recepción y en el bloqueo de los melillenses no era suficiente para frenar a un Guaguas que metía la directa para finiquitar el choque por la vía rápida, aprovechando Camarero para recompensar a los jugadores menos habituales que respondían a la confianza de su técnico, cerrando el segundo asalto con un claro 25-15, tras un remate ganador de Luca Biliato, que debutaba con el equipo en partido oficial, poniendo el 2-0 en el electrónico.

Un parcial de salida de 6-1, con Matt Knigge dando un recital en el bloqueo, servía a los de Sergio Miguel Camarero para presentar sus credenciales a la victoria parcial en el tercer set, a pesar de lo cual Abdelkader permanecía tranquilo en la banda, confiando la suerte del equipo a sus hombres que mantenían el tipo ante un Guaguas que seguía marcando el ritmo del partido a su antojo. Los errores del Guaguas y Giustiniano parecían dar la razón al técnico visitante, llegando a recortar la diferencia hasta dejarla en un solo punto (11-10), pero Hage, Matt Knigge y Kukartsev apretaban en ataque para volver a despegar hasta los 3 puntos de ventaja obligando al técnico visitante a detener el reloj con un 14-11 en el marcador, para reajustar el equipo de cara a la recta final del asalto, que podía ser el definitivo en caso de no lograr la victoria parcial. Abdelkader le pedía un último esfuerzo a sus hombres, pero los grancanarios no parecían estar dispuestos a prolongar el último partido del año más de la cuenta y Hage junto a Kukartsev metían la directa para certificar su decimotercer triunfo del curso tras imponerse en el tercer asalto por 25-21(3-0), igualando a 40 puntos al CV Teruel en la cabeza de la tabla, a la espera de conocer el desenlace del choque de los naranjas ante Ibiza.