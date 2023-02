El CV Guaguas cae eliminado en las semifinales de la Copa del Rey

Pamesa Teruel Voleibol ha ganado contra pronóstico al favorito, el grancanario Guaguas, y se ha metido por méritos propios en una nueva final de la Copa del Rey, en un partido donde la rotación turolense ha dado muestras de su capacidad de resistencia.



Parecía que Teruel iba a ser presa fácil de Guaguas después del desgaste realizado para dejar en la cuenta a Valencia Leleman Conqueridor, ante un Guaguas que llevaba una trayectoria impoluta en Superliga y apenas había sufrido frente a Amaral Emevé. Pero el deporte tiene estas sorpresas y Teruel ha hecho méritos para disputar una nueva final de la Copa del Rey. Teruel ha sorprendido de entrada a Guaguas cobrando ventajas en el marcador hasta el ecuador del primer juego, aunque una reacción de los grancanarios ha permitido acortar distancias, hasta que Pernambuco y el bloqueo turolense ha cobrado nueva ventaja que ha obligado a Sergio Camarero a pedir el primer tiempo (16-13).



Los problemas han continuado en recepción para Guaguas y los cuatro puntos de ventaja que ha cobrado Teruel le hacían tocar con los dedos el primer juego (19-15). El segundo tiempo de Camarero tampoco ha servido para impulsar reacción. Los turolenses han seguido creciendo en red y cerrando cualquier intento de remontada (25-19). Teruel ha conseguido anotarse el primer set, sorprendiendo a un Guaguas, que no terminado de entrar en juego, ante un rival con más fundamentos. Un detalle: Guaguas no ha conseguido un solo punto de bloqueo.



Guaguas ha reaccionado en la segunda manga, con su primer bloqueo (0-3). Teruel ha pedido el primer tiempo (3-7) ante dificultades para remontar (3-9) pero Guaguas, con remates de Adrián Escobar, ha seguido creciendo y con ello su ventaja en el marcador, de hasta nueve puntos. La maquinaria canaria ha empezado a funcionar y ha cerrado el set por 25-15. El tercer juego ha estado marcado por la igualdad. Ningún equipo ha podido irse en el marcador. Los dos equipos han exhibido lo mejor de su juego, con alternativas continuas en el saque, que han impedido que ninguno se escapase en el marcador.



Los dos han llegado empatados al punto 16 y a partir de aquí el bloqueo de Teruel le ha permitido cobrar ventaja de cuatro (21-17) la máxima diferencia en juego, con remate de Pernambuco, que también se ha encargado de cerrar el set (25-22). Guaguas ha gozado de ventajas en el cuarto y, a la postre definitivo, cuarto juego, hasta los puntos decisivos, en el que Teruel, ha sabido culminar la remontada, ante un equipo grancanario que no se terminaba de creer lo que estaba pasando (25-23).