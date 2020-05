El grancanario Jero Santana no continuará como entrenador de la UD Lanzarote

En entrenador grancanario Jero Santana no seguirá la próxima temporada en el conjunto conejero. A través de una carta da las gracias a todos los miembros del club y a la afición por el trato que recibió durante esta temporada en todos los ámbitos.

"Hola a todos/as. A través de esta carta, quería comunicar que ya no continuaré siendo el entrenador del primer equipo de la U.D. Lanzarote. Ha sido una temporada muy dura y complicada, llena de adversidades. Mi llegada a la U.D. Lanzarote, a principios de Julio de 2019, y después de barajar varias ofertas muy interesantes, fue con la máxima ilusión y lleno de ganas de ponerme a trabajar cuanto antes. Presenté un proyecto ilusionante del que cada día se caía una pieza más y se interponía algo en el camino que no me dejaba culminarlo en la medida que habíamos acordado y cerrado semanas atrás. Aún así, y cargado de energía por entrenar a este gran club, inicié la pretemporada con un grupo bastante competitivo. El resultado, obviamente, no fue el esperado. En estas últimas semanas y tras varios contactos con el club, no hemos llegado a un acuerdo y por tanto, no seguiré vinculado al equipo rojillo. Quiero agradecer a la Junta Directiva su confianza en mí en todo momento. A pesar de todos los problemas que tuvimos durante esta temporada, incluyendo la parte deportiva a nivel de los malos resultados, de la cual soy el único y absoluto responsable, han tenido un trato personal conmigo maravilloso, del cual no me podré olvidar nunca. Al director deportivo, Pedro Cruz, que ha sido mi mayor valedor en todo momento y al que agradezco su trato personal y profesional hacia mí. Te conocí de jugador y como persona, y en ambas destacabas sobre manera. Ahora que hemos trabajado juntos en estas nuevas facetas, muchas horas de trabajo, muchos problemas que resolver, que en ocasiones, nos desbordaban y desviaban de nuestra misión, he podido comprobar in situ que te has dejado la piel por todos y cada uno de nosotros, jugadores y cuerpo técnico, para que a nadie le faltara algo que necesitaba, hasta el más mínimo detalle. Muchas gracias Pedro! Al delegado, Jorge, agradecerte tus consejos, experiencia, profesionalidad y saber estar en todo momento. Eras el que me aguantabas día tras día, para cualquier cosa que hiciese falta, tanto a mí como a al cuerpo técnico y la plantilla. Has ganado un amigo en mí. A mi cuerpo técnico, agradecerles el estar día tras día trabajando a destajo, a pesar de que la situación general en la temporada nunca fue positiva. Rubén Méndez, Yeray, Goro, Víctor Calejo, Clemente, Jota, Agustín y Francis Estévez, muchísimas gracias por vuestra profesionalidad, humildad y trato personal hacia mí. Aquí tienen un amigo para lo que les haga falta. A la plantilla de jugadores, agradecerles el trabajo, la dedicación y la profesionalidad que han tenido día tras día. En cada entreno, en cada partido, lo han dado todo y eso es lo mínimo que se le puede pedir a un jugador, que defienda la camiseta con todo lo que tiene. Tanto los capitanes, los más veteranos, como los más jóvenes, se han dejado la piel para intentarlo a pesar de no haber conseguido los objetivos marcados. Buenos futbolistas y sobre todo, buenas personas, que es lo más importante, y buen vestuario. Eso ha hecho más fácil y llevadera esta difícil temporada que recién terminamos. Estoy muy orgulloso de haberlos entrenado. De sobra saben que aquí me tienen para cualquier cosa que se les ofrezca. Gracias equipo! A los empleados del club, jefe de prensa, Rubén Betancort, secretaria, Davinia, y resto de entrenadores, delegados y jugadores del fútbol base del club, muchas gracias por su trabajo y trato hacia mí durante esta temporada. Me han hecho sentir muy a gusto dentro del club durante este tiempo. A la afición rojilla: eternamente agradecido del trato que me han dado, tanto a mí como mi cuerpo técnico y mis jugadores. Tanto la comunidad inglesa, por su apoyo incondicional y respeto, como al resto de la afición local, gracias por estar con nosotros en todo momento. Mención especial tiene el grupo más ruidoso, la “Peña Trifulka”, que siempre han estado ahí, animando insistentemente, sintiendo los colores, defendiéndonos a muerte y sobre todo, estando en los peores momentos, que es cuando más lo necesitábamos. Gracias! A los medios de comunicación, por su trato cordial en todas y cada una de las entrevistas que hemos tenido. Me han tratado con mucho respeto y eso también creo que es de agradecer. Me despido de todos/as ustedes, con un sabor amargo por no haberles devuelto en modo de resultados todo el cariño que me habéis demostrado en este tiempo. Yo lo he dado todo para que este proyecto saliera lo mejor posible, con trabajo, esfuerzo, profesionalidad y dedicación, aunque las cosas no hayan salido como esperaba. Tanto en mi época de jugador como de entrenador de este club me he sentido muy orgulloso de haber defendido el escudo de esta gran institución de la que soy y seré un aficionado más. Siempre en mi corazón. Vamos Zarote".