El CV Gran Canaria Urbaser buscará la victoria en el Pablos Abril ante el Sanaya Libby's La Laguna

Con la fe se mueven montañas. El CV Gran Canaria Urbaser va a viajar a Tenerife este fin de semana con el objetivo de remontar la final de la Liga Iberdrola. Lo cierto es que el Sanaya Libby's La Laguna ha sido mejor que las amarillas en los dos primeros encuentros de esta eliminatoria, pero todos los partidos empiezan de cero y en la adversidad la escuadra olimpiloca ha sabido navegar. Por lo tanto, no se van a rendir e intentarán alargar la serie para seguir soñando con ganar un nuevo trofeo. El primero de los dos partidos en Tenerife se jugará mañana, en el Pablos Abril, a las 18:00 horas y si fuera necesario un cuarto, se disputaría el domingo en el mismo escenario (18:00 horas).

En los dos primeros partidos de esta final el cuadro lagunero ha demostrado estar un pasito por delante. Las de Juan Diego García han llegado más enteras a la cita y se han llevado los dos choques por el mismo resultado (1-3). De hecho han sido encuentros con un guion bastante similar en muchos aspectos diferentes.

El equipo tinerfeño ha pegado dos zarpazos en los dos primeros envites de esta final y llega al tercer partido en el Pablos Abril con la opción de cerrar la serie junto a su gente. En ese sentido, van a intentar llevar el peso del juego como ya hicieron en el Centro Insular de los Deportes, encomendándose a una rotación corta pero de calidad para tratar de certificar el título. Ahí, Lisbet Arredondo, Jessica Wagner y, sobre todo, una Patricia Aranda que está a gran nivel, serán las principales armas.

Sin embargo, la relajación del 0-2 en el global les podría pasar una mala factura. Este Sanaya Libby's La Laguna ha sido un rival serio, sobrio y contundente en lo que llevamos de final, pero ahora la presión le cae sobre sus hombros a pesar de que tienen cierto margen para equivocarse. Aun así, van a luchar para intentar dar carpetazo a la temporada conquistando la Liga Iberdrola con el apoyo de su público sea en el choque del sábado o en el que se jugaría el domingo si fuera necesario.

A nadie se le escapa que las olimpilocas no encontraron buenas sensaciones en esos dos primeros encuentros de la final. Las amarillas pelearon sin éxito y ahora están sin red. Por lo tanto, no les queda más remedio que tirar hacia delante con todo lo que tienen para alargar la serie. Para ello, van a tener que mejorar algunos aspectos respecto al arranque de esta eliminatoria y durante la semana han estado trabajando en ello. Lo que está claro es que no se van a rendir pese a la situación.

Las pupilas de Pascual Saurín han demostrado a lo largo de esta temporada que saben manejarse en momentos complicados, que responden cuando se les pone todo muy cuesta arriba y que no tienen miedo cuando están al límite. Por esa razón, el Gran Canaria Urbaser elige creer en la remontada e intentará recuperar el buen estado de forma que habían enseñado en el tramo final de curso. Es el todo o nada para las grancanarias. Y si hay algún equipo capaz de remontar ese es el Olímpico.