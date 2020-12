Gran Canaria será una de las sedes de la CEV Volleyball Cup

El Centro Insular de Deportes de Gran Canaria será durante los días 15 y 17 de diciembre una de las 4 sedes burbuja en las que se disputarán dos encuentros de octavos y uno de cuartos de final de la CEV Volleyball Cup, en la que además del CV Guaguas, que ejerce de anfitrión, contará con la presencia del conjunto belga del VC Greenyard Maaseik y de los equipos turcos del SK Ankara y el Galatasaray HDI Istanbul.

El consejero de Deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, Francisco Castellano, señaló "es una demostración más de que Gran Canaria y el voleibol, en este caso de la mano del Guaguas, no solo compite a un nivel altísimo en la liga nacional, sino que ahora va a dar un salto más a nivel europeo". Por su parte, el presidente del CV Guaguas, Juan Ruiz, afirmó "El año que viene sí queremos optar a estar lo más alto posible en Europa, aunque este año aunque no estaba previsto, no renunciamos tampoco a intentarlo, ya que se nos ha brindado la oportunidad".

El martes 15 de diciembre se disputarán los dos encuentros correspondientes a los octavos de final de la competición:

VC Greenyard Maaseik vs SK Ankara (17:00 hora insular canaria).

- CV Guaguas vs Galatasaray HDI Istanbul (20:00 hora insular canaria).

Los ganadores de ambos cruces de octavos de final pelearán por el pase a la Final Four de la competición, el jueves 17 de diciembre a las 20:00 hora insular canaria.