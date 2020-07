El Gran Canaria se queda a un paso de la Segunda División de fútbol sala

El Gran Canaria buscó las sensaciones rápidamente asegurando la posesión en un estilo muy reconocible respecto al visto en la temporada. El primer disparo llegó en apenas 50 segundos cuando Juanillo Bolaños probó desde lejos al portero local, Mendiola, que atajó con su pierna izquierda el balón. Yeray Alcaraz repitió en una acción similar apenas tuvo ocasión. El Leganés sufría encerrado sobre su portería mientras los de Suso Méndez buscaban finalizar cada jugada. El primer disparo del conjunto del sur de Madrid llegaría en el minuto 3 con Palomares finalizando un 3 para 3 tras recuperación en medio campo con un lanzamiento muy desviado a la derecha de la portería de Yeray Olivero. El Leganés salió con todo tras el paso por vestuarios buscando hasta 6 disparos en el primer minuto y medio, pero se encontraron con el muro defensivo en que se había convertido el cuadro amarillo, hasta que Juanma abrió la lata en el segundo palo tras un saque de córner (1-0, minuto 21). Juanillo buscaba la reacción rápida con dos acciones dentro del área sin conseguir embocar balones rápidos en muy poco espacio. La obligación insular abría espacios para los pepineros, el Gran Canaria se veía obligado a hilar fino en sus combinaciones ofensivas. Diego y Dela tuvieron la oportunidad de marcar distancias. El primero en una pared por la derecha con Juanra en la que falló el disparo cayendo a banda y el segundo recortando al centro y encontrándose con Yeray en el mano a mano. Con un cuarto de hora por disputarse, Suso Méndez decidió enfriar el partido mandando un mensaje de calma. La pelota pasaba a ser canariona y las ocasiones llegaban poco a poco con Orellana y Juanillo medoreando la portería de Mendi. El 77 no acertó a empalar una pelota sin dueño que se paseó a media altura cerca del segundo palo en una jugada loca para su desesperación y el juego se detuvo en la acción siguiente por un pelotazo fuerte recibido por Yeray.

En la reanudación, Alexandré Xando realizó un control frontal sensacional, para marcharse de su par y encarar a Mendi forzando un penalti convertido por Juanillo con maestría (1-1, minuto 27). Apenas tuvo tiempo el cuadro visitante para celebrar el empate. Palomares fusiló a Yeray en un lanzamiento de falta frontal que se coló por la escuadra izquierda (2-1) y Juanra acertó un rechace en la siguiente jugada tras dos paradas épicas de Yeray (3-1, minuto 29). Abimael Ramírez saltó a la pista por Olivero y el Gran Canaria buscaba aprovechar la ventaja numérica por acercarse en el electrónico y dar vida de nuevo a la eliminatoria. Mendi no perdía de vista la portería rival para intentar poner el cuarto en el electrónico desde su propio campo. De Quadros tras un rechace a más de 30 metros estuvo a punto de sentenciar y Yeray salvaba los muebles una y otra vez hasta que Juanillo definía ajustando al palo derecho de Mendi para finalizar una gran jugada de equipo (3-2, minuto 32). Orellana dejaba sólo a Juanillo en un saque largo de Yeray y el Leganés paraba la acción de peligro con una falta que suponía la quinta de la segunda parte. Tras la recuperación, Diego bajaba con maestría una pelota para marcharse de Yeray y enviarla a la red amarilla (4-2, minuto 34). Los de Suso no se rendían y Abi la buscaba por la banda derecha. A la segunda consiguió batir a Mendi, tras golpear en Fer Ballester, yendo al centro y rematando con su izquierda (4-3, minuto 36). Orellana la buscaba, dentro del área y desde lejos. Mendiola aparecía una vez y otra y el Leganés se encerraba en su área con el reloj corriendo a su favor. Apenas 80 segundos para el final. Los amarillos tocaban y buscaban un hueco que no llegó con su portero que fue el héroe del ascenso del equipo del sur de Madrid.