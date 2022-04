El CB Gran Canaria pierde ante el Obradoiro

Sin John Shurna, Porfi Fisac repetía el quinteto inicial del pasado miércoles ante el Slask Wroclaw para arrancar el complicado compromiso ante Monbus Obradoiro en la siempre caliente pista de Fontes do Sar.

El primer acto del conjunto gallego fue, sencillamente, espectacular. Los de Moncho Fernández ya avisaron de su peligro en el primer minuto, clavando dos triples en cuestión de segundos a través de las manos de Scrubb y Robertson. Porfi Fisac tenía que parar el choque alcanzado el ecuador del primer cuarto (21-12, minuto 5) para tratar de encontrar la manera de detener la sangría defensiva de los suyos. Pero es que lo de Monbus Obradoiro fue, simplemente, increíble. Los gallegos anotaron los 12 primeros tiros de campo que intentaron (28-14, minuto 7) y llegaron a doblar en el marcador a un ‘Granca’ que se agarró al choque con esfuerzo (32-19).

Lejos de enfriarse, la batería exterior de los gallegos siguió fina en el arranque del segundo acto. Scrubb clavaba el enésimo triple antes de dos consecutivos de Dylan Ennis que precedían, a su vez, al segundo acierto triplista del pívot Henry Ellenson. El intercambio de golpes era constante pero Monbus Obradoiro se mantenía por delante (43-28, minuto 13) con un ritmo anotador descomunal. La ventaja local llegó a ser de hasta 20 puntos con hombres como Álvaro Muñoz o Edgar Vicedo sumándose a la fiesta anotadora. Los amarillos, con Ennis como faro ofensivo (53-37, minuto 18), buscaban la manera de apretar el tanteo ante un Monbus Obradoiro imparable. Llegó a colocarse el conjunto grancanario a 13 puntos, pero los gallegos volvieron a empujar en la recta final previa al descanso (59-42).

Artem Pustovyi estrenaba el tercer cuarto tras aprovechar una buena asistencia de AJ Slaughter. Sin embargo, no logró el Gran Canaria recortar la enorme brecha que exhibía el luminoso del Fontes do Sar de Santiago. La afición local animaba a los suyos y el Obradoiro no perdía la concentración. Birutis se hacía fuerte bajo el aro (64-46, minuto 24) para mantener por delante a los suyos. Los de Moncho Fernández se apoyaban en su referencia interior para sumar y para obtener segundas oportunidades. Volaba el Monbus Obradoiro (73-51, minuto 27) para no dar opción alguna a un Gran Canaria voluntarioso, pero sin el acierto necesario para luchar por la remontada. A diez del final, el conjunto insular debía apelar a la máxima de las épicas (78-63).

Un triple de Nico Brussino acercaba al ‘Granca’ a tan solo 12 puntos. El Monbus Obradoiro sufría para anotar y otro acierto lejano del argentino (80-71, minuto 33) ponía a nueve puntos a los grancanarios. La remontada amarilla seguía, con un Nico Brussino descomunal. El internacional con la albiceleste no paraba de producir, y una acción de dos más uno (83-77, minuto 35) dejaba en apenas seis puntos la diferencia. El equipo isleño estuvo a cuatro, antes de encajar un parcial 8-0 (94-82, minuto 37) que cortocircuitaba la remontada claretiana y obligaba a Fisac a pedir tiempo muerto.

No dejó de pelear el Gran Canaria, que se puso a siete puntos (95-88, minuto 38) a dos minutos del final. Sin embargo, todo el trabajo y el increíble esfuerzo del equipo en el último cuarto quedó sin premio, y los claretianos no pudieron sumar la victoria en tierras gallegas (106-97).