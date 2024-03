El Gran Canaria interpondrá una queja formal ante la ACB por la actuación de los árbitros del derbi

El Club Baloncesto Gran Canaria no está de acuerdo con el arbitraje que se produjo en el derbi ante el Lenovo Tenerife en el Pabellón Santiago Martín e indica que enviará una queja formal a la Liga ACB por este motivo.

La entidad grancanaria señala en un comunicado que "el Club Baloncesto Gran Canaria interpondrá una queja formal ante la acb por la actuación de los colegiados encargados de dirigir el partido entre nuestro equipo y Lenovo Tenerife. El club explicará en dicho comunicado los motivos que llevan a presentar esta queja, sintiéndose claramente perjudicado por el criterio impuesto en diferentes acciones del mencionado partido, desde el inicio hasta el final del mismo. Dicho criterio se ve reflejado, entre otras acciones, en el dato de tiros libres lanzados en la segunda mitad: 14-2 para el equipo local, siendo el último tiro libre lanzado por Dreamland Gran Canaria a 16 minutos del final".

Jaka Lakovic, que recibió una técnica descalificante durante el encuentro, señaló al término del partido que "mi reacción en el primer cuarto no fue correcta y fue fruto de varias decisiones en el principio de partido. No justifico mi reacción, pero es muy complicado que pase eso. Ahora, la expulsión puede ser merecida pero mi reacción no fue fruto no de una situación concreta. Jaime, que espero que su lesión no sea importante, pierde el balón después de su caída, vamos al contraataque y luego pita falta después de unos segundos transcurridos”.