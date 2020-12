El Gran Canaria FS continúa invicto

El arranque del choque fue casi un monólogo de los amarillos. Desde el saque inicial hicieron un esfuerzo notable por acercarse a la portería contraria y, de ese modo, llegarían las primeras ocasiones. La Tiñosa trató de desquitarse de ese dominio y por momentos lo consiguió, aunque sin continuidad. Con ese guion de partido, el primer gol no se hizo esperar y Ricky adelantó al Gran Canaria FS para desnivelar la balanza en su favor de forma tempranera. Poco tiempo después, y pese a una ocasión clarísima de La Tiñosa, Orellana volvería a perforar la meta conejera con un potente e inapelable disparo dentro del área. Con ese escenario, el conjunto lanzaroteño se creció y comenzó a incomodar mucho más la portería del Gran Canaria. Con más posesión y más paciencia generaron suficiente peligro como para acercarse en el marcador. No obstante, no tuvieron el acierto necesario y La Tiñosa no abrió su marcador. Al Gran Canaria le tocó entonces encontrar camino para poder salir de su campo y, casi en su peor momento del choque, la calidad de los amarillos apareció con un nuevo gol de Ricky. A partir de ahí, el partido se igualó con los de Suso mandando un poco más y con Barranquero protegiendo su renta. Sin embargo, los locales acercarían posturas con un gran gol al borde del descanso que llegó desde las botas de Mario Cerro.

Tras el descanso, el Gran Canaria FS mantuvo su dominio buscando seguir ampliando ventaja con bastante claridad. En ese instante sufrieron menos para poder salir con la pelota y eso provocó mejores sensaciones. De hecho, Alexis Santana aprovechó un rechace para abrir de nuevo más hueco en el marcador y asentar un poco más la ventaja que ya tenían los grancanarios. Poco después llegaría otro gol, esta vez desde las botas de Juanillo. Con todo de cara, los visitantes no dejaron de incomodar a la defensa lanzaroteña y mantuvieron su búsqueda de más tantos. A pesar de ello, el acierto descendió de forma notable y La Tiñosa trató de defenderse con oficio. Fueron minutos donde la mejoría defensiva de los locales llevó a que viéramos un encuentro más igualado con protagonismo para el portero conejero. Ya en el tramo final, Alexis Santana, Juanillo, Orellana y Ricky terminaron por sentenciar la contienda. Aun así, La Tiñosa también anotaría un tanto más en su cuenta particular prácticamente en el último minuto junto con otro gol amarillo de Abimael Ramírez. En un choque donde el Gran Canaria se enfrentaba a su máximo rival en este momento en la tabla, los amarillos sacaron a relucir su mejor fútbol y su gran acierto de cara a portería. Con esta victoria, los de Suso Méndez ya están un poco más cerca de lograr el objetivo de clasificarse para la siguiente fase de la competición y estar en esa pelea por el ascenso.