El CB Gran Canaria consigue la victoria en el derbi

El Gran Canaria recibía al Lenovo Tenerife en la gran fiesta del baloncesto canario con la misión de sumar un triunfo de enorme valor moral y estadístico. Los claretianos luchaban por seguir el vagón del Playoff ante un Lenovo Tenerife enrachado, que sumaba cinco triunfos ligueros consecutivos.

El partido tuvo un primer cuarto electrizante. Las aficiones de ambos equipos respondieron y bañaron de color las gradas de un Gran Canaria Arena que mostró una sobresaliente imagen, con un ambiente propio de las grandes citas. Los jugadores parecieron contagiarse del ánimo ensordecedor, firmando un arranque de encuentro de brillantez. Shurna sumó los siete puntos iniciales del ‘Granca’ (7-3, minuto 3) y permitía a los de Fisac mandar en primera instancia. La bestia Gio Shermadini despertaba con siete puntos consecutivos, pero Ennis ponía la réplica anotando otros cinco. El ritmo era bestial (18-19, minuto 7) y las dos escuadras sumaban con facilidad. El Lenovo Tenerife logró cerrar el primer acto con una mínima ventaja (24-26).

El altísimo porcentaje de acierto exhibido por ambos equipos era insostenible, y el marcador se movió con más dificultades en un segundo cuarto marcado por la intensidad defensiva, la lucha en los balones sueltos, y el valor de los intangibles. El choque transcurría con absoluta igualdad (31-31, minuto 14) y la tensión atenazaba por momentos a los ataques amarillos y aurinegros. Las alternancias en el marcador eran constantes. Gio Shermadini hacía daño en la pintura claretiana, pero el ‘Granca’ era capaz de encontrar formas de hacer daño a la defensa lagunera. El georgiano no solo anotaba, sino que repartía juego. Una asistencia suya a Doornekamp (35-39, minuto 17) ponía cuatro arriba a los suyos tras el triple del americano. El Gran Canaria lograba empatar, pero un triple de Todorovic sobre la bocina marcaba la diferencia al descanso (41-44).

El paso por vestuarios no enfrío ni el ambiente en las gradas ni el de la cancha. Los dos equipos no daban su brazo a torcer y protagonizaban un duelo de muchísimo nivel, con intercambio de talento táctico e individual constante. Un triple de Doornekamp (45-49, minuto 23) estiraba la renta del lado tinerfeño, pero el Gran Canaria no le perdía la cara al choque en ningún momento. Los empates en el luminoso del Arena se sucedían jugada a jugada, y el paso de los minutos no desequilibraba la balanza. La alegría ofensiva del primer cuarto quedaba lejos, y las posesiones se apreciaban como tesoros. Una acción de ‘2+1’ de Ennis (54-53, minuto 27) ponía por delante a los claretianos y la parroquia amarilla vibraba con los suyos. El Gran Canaria aprovechó sus mejores minutos de la noche para elevar hasta los 11 puntos su ventaja (66-55).

El parcial del tercer acto había sido de 25-11, y la ‘marea amarilla’ animaba sin parar a los suyos. Los claretianos no permitían en ningún momento a los aurinegros rebajar el colchón de puntos del que disfrutaban de la decena. Con oficio, y un trabajo defensivo encomiable, el ‘Granca’ mantenía a raya cualquier tipo de reacción lagunera. Marcelinho Huertas trataba de enchufar a los suyos (71-59, minuto 33), y los de Vidorreta miraban al crono ansiando la remontada. La reacción de Lenovo Tenerife llegó, colocándose a tres puntos (75-72, minutos 36) tras dos triples de Salin que obligaron a Fisac a pedir tiempo muerto.

Transcurrieron apenas 40 segundos y Txus Vidorreta era quien se veía forzado a parar el encuentro (79-72, minuto 37) tras una canasta de Khalifa desde cuatro metros, y una bandeja de Ennis tras robo de Slaughter. El ‘Granca’ no perdió la compostura en ningún momento y mantuvo contenido a un Lenovo Tenerife que no dejó de pelear hasta el final (89-77).