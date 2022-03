El CB Gran Canaria consigue la victoria ante el Unicaja

El Gran Canaria recibía a Unicaja con el objetivo de encadenar el cuarto triunfo consecutivo en Liga Endesa y, de paso, llegar a un balance positivo en la tabla, siguiendo así de cerca el vagón del Playoff. Delante, los claretianos tenían a un rival necesitado de victorias para levantar el vuelo en el torneo doméstico.

La parroquia amarilla disfrutó, en los compases iniciales, de la mejor versión de Andrew Albicy. El base galo fue absoluto protagonista en el arranque, anotando dos triples y asistiendo en dos ocasiones a Artem Pustovyi (10-3, minuto 3) para liderar una gran salida local. Los de Ibon Navarro fueron, sin embargo, encontrando su sitio en la pista poco a poco. Cameron Oliver destacó con dos acciones seguidas de mérito jugando al poste, que permitieron a Unicaja acercarse en el luminoso. Un triple de Abromaitis (12-13, minuto 7) completaba un parcial de 0-7 con el que Unicaja se adelantaba en el luminoso. Sin embargo, el conjunto grancanario fue capaz de devolverle el parcial al conjunto malagueño y recuperar el control del choque. Al término del primero, los locales mandaban por seis (19-13).

El ritmo anotador de ambos equipos siguió siendo bajo, con ataques largos. Ninguno de los dos equipos tenía la fluidez necesaria como para animar un encuentro tedioso, en el que las defensas se imponían a los ataques. El marcador apenas se movía (22-17, minuto 14), pero Unicaja era capaz de mantenerse cerca en el marcador. El choque se animaba poco a poco. Artem Pustovyi destacaba en la pintura, haciendo daño bajo el aro rival, pero Unicaja le seguía la estela a los insulares (28-26, minuto 18) con una buena actividad en el rebote. Dejan Kravic empató el encuentro en la recta final del primer tiempo, pero al descanso los grancanarios se mantenían por delante (30-28).

El partido parecía mantener la tónica de la primera mitad, pero irrumpió la figura de Nico Brussino. El argentino, con seis puntos consecutivos, colocó la máxima diferencia de la tarde y amenazó con romper el choque. Su acción de tres más uno levantó a la parroquia claretiana, que durante toda la tarde llevó en volandas a los suyos. Ibon Navarro se veía obligado a parar el choque tras una canasta de Pustovyi (45-33, minuto 24) que completaba un parcial de 15-5 en poco más de tres minutos de cuarto. Era el primer momento crítico del choque, y Unicaja debía conseguir la manera de parar la sangría. Sin embargo, el conjunto isleño no miró atrás y siguió trabajando con intensidad y acierto en ambos lados de la pista. Dos triples consecutivos de Ennis (53-35, minuto 26) hacían enloquecer a los aficionados insulares, y Unicaja parecía noqueado. Con diez minutos por disputarse, los amarillos disfrutaban de una ventaja de dobles dígitos (58-43).

Un triple de Nico Brussino rompía el hielo en el último cuarto. Unicaja tardó más de un minuto en estrenarse en el parcial definitivo y, aunque restaba tiempo suficiente como para producirse una remontada, las sensaciones malagueñas no eran nada buenas. El Gran Canaria, con una absoluta seriedad, no perdió el control del tempo del encuentro en ningún momento. El luminoso no varió durante casi tres minutos (63-45, minuto 34) y el paso del tiempo favorecía a un conjunto insular que acariciaba el cuarto triunfo consecutivo. Los grancanarios fueron muy superiores a Unicaja a partir del descanso y consiguió la victoria (76-59) en el Gran Canaria Arena.