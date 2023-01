El CB Gran Canaria consigue la victoria ante el Obradoiro

Con la marea amarilla alentando, comenzaba el partido en el Gran Canaria Arena. El equipo de Moncho Fernández se mantenía por delante en los primeros compases del choque (3-7, minuto 2). Estaba siendo un inicio con ciertas dificultades para los insulares a la hora de anotar, pues el conjunto compostelano defendía con acierto el poste bajo. El Gran Canaria seguía al acecho, y Nico Brussino, con 6 puntos consecutivos, empataba el partido a 9 a falta de 5:24 para el final del primer cuarto. La entrada de Olek Balcerowski sería un factor determinante. El polaco iba a poner en problemas a la defensa claretiana y obligaba a Moncho Fernández a pedir tiempo muerto. Los canarios aguantaban su renta, pero el Monbus Obradoiro no frenaba el ritmo gracias a Thomas Scrubb y a Rubén Guerrero. El resultado al final del primer cuarto era de 15-17 para los gallegos.

El equipo de Moncho Fernández comenzó mejor el segundo cuarto, con 5 puntos consecutivos. Sin embargo, AJ Slaughter y Khalifa Diop aparecerían en acción para levantar a todo el pabellón. El juego interior volvía a ser fundamental en el desarrollo del encuentro. Khalifa Diop, que estaba ofreciendo minutos de mucho nivel, atacaba el aro con contundencia una y otra vez. Asimismo, Andrew Albicy también haría acto de presencia con 2 triples consecutivos que daban lugar a que Moncho Fernández volviese a parar el encuentro. A falta de 4 minutos para el descanso, el marcador era de 32-30. El último tramo del cuarto iba a ser muy exigente en ambos bandos, con un Gran Canaria que luchaba cada pelota. Tras 2 tiros libres a favor de los isleños, las 2 escuadras se marcharon a vestuarios con un marcador de 39-32.

El tercer cuarto comenzó con varias interrupciones. Los de Jaka Lakovic no lograban convertir puntos y el Obradoiro se acercaba con un lanzamiento de 3. No estaban siendo los mejores minutos del Gran Canaria. No obstante, John Shurna y Vítor Benite encestaban un triple y una canasta para mantener un +3 en el electrónico (44-41). Nico Brussino, que también estaba cuajando un partido más que notable, se hacía hueco en la esquina para encestar un nuevo lanzamiento de 3. Con 4:41 para finalizar el tercer período, el marcador era de 47-43. Después de un parcial favorable, los compostelanos se ponían por delante (49-50, minuto 27) y Jaka Lakovic tenía que pedir tiempo muerto. La contienda estaba siendo de lo más igualada, y el marcador al final del tercer cuarto era de 56-52. 10 minutos para el final y todo podía pasar.

Intensidad y mucha tensión en el último cuarto. Ambos equipos jugándose la victoria y con el choque de lo más apretado (58-53, minuto 31). AJ Slaughter y Olek Balcerowski protagonizaban una jugada espectacular y volvían a sumar un +4 para los insulares. Slaughter continuaba siendo clave, y con un nuevo triple ponía más ventaja de por medio (63-56. minuto 33). Moncho Fernández y los suyos no estaban consiguiendo hacer daño en la ofensiva a los amarillos. A pesar de sacar varias faltas, el Gran Canaria se colocaba con una ventaja de 9 puntos. John Shurna y Nico Brussino volverían a ser protagonistas con 2 triples que sentenciaban el choque casi por completo (75-63, minuto 38).

Finalmente, los amarillos se harían con una victoria por 75-68 después de jugar un encuentro de nivel ante el Monbus Obradoiro.