El CB Gran Canaria consigue la victoria ante el Cedevita

El Gran Canaria visitaba la capital de Eslovenia para medirse al Cedevita Olimpija en una nueva cita europea, la primera para la escuadra claretiana en el presente año 2022.

Sin Shurna, Stevic ni Albicy, los isleños buscaban seguir en lo más alto del grupo B de la 7Days EuroCup. Con Sergi García estrenando titularidad, y con el ucraniano Artem Pustovyi de vuelta al quinteto inicial tras su lesión, el ‘Granca’ firmó una buena puesta en escena. Lo hizo a costa de un Cedevita Olimpija fallón, que no lograba acertar sus tiros exteriores. No habían transcurrido ni cuatro minutos (3-10, minuto 4) cuando el entrenador local tenía que parar el choque en busca de una reacción de los suyos. Esta no llegó; al contrario, los de Fisac siguieron corriendo con comodidad la pista y encontrando tiros cómodos. Apoyados en el acierto triplista de Ennis y Brussino, los claretianos volaban en el marcador al término del primer cuarto (7-23).

El joven Mutaf, que debutó en Liga Endesa el pasado fin de semana, se había estrenado con la primera camiseta amarilla anotando de tres en el primer acto. El conjunto de Jurica Golemac, sin embargo, fue capaz de cortar la hemorragia defensiva en los compases iniciales del segundo cuarto, aunque de manera insuficiente. Los claretianos seguían manejando buenas rentas (11-27, minuto 13) y controlando el tempo del choque con cuatro puntos consecutivos de Ilimane Diop. Un parcial de 8-0 (22-30, minuto 17) acercaba en el marcador a los eslovenos en unos minutos de desacierto en el lado insular. El Gran Canaria, lejos de descomponerse, mantuvo la seriedad y el trabajo en su juego para mantener la delantera en el marcador. Se llegó a poner a seis puntos el equipo local, pero el equipo amarillo volvió a firmar un arreón de buen juego para llegar al descanso con 14 de ventaja (27-41).

El guion no cambiaba tras el paso por vestuarios. El Gran Canaria no solo controlaba el rebote en su aro, sino que seguía cargándolo en el lado contrario con fuerza e inteligencia, liderados en la faceta por un polivalente Miquel Salvó. Los claretianos corrían a placer y una bandeja fácil de Ennis (33-50, minuto 24) forzaba el tiempo muerto de Golemac. Apeló el técnico local al carácter y la garra de su equipo, pero no pareció llegar el mensaje. Khalifa Diop se hacía grande en ambos lados del parqué y el ‘Granca’ se acercaba a la veintena de ventaja. Se resistía Cedevita a doblegarse, con Ejim sumando dos triples, pero los grancanarios seguían compartiendo con fluidez el balón y sumando con facilidad. A diez del final, los insulares rozaban el triunfo (48-63).

Artem Pustovyi, que volvió a dejar buenas sensaciones en su segundo partido tras superar una larga lesión, sumó dos tiros libres para estrenar el casillero de puntos del último cuarto. Los grancanarios tenían el partido bajo control y mostraban una cara sólida, sin fisuras, ante los tímidos intentos eslovenos de remontada. Una buena canasta de AJ Slaughter (51-68, minuto 33) mantenía 17 arriba a los amarillos y le convertía en el tercer jugador de Fisac en alcanzar los dobles dígitos en anotación. El esfuerzo colectivo del conjunto grancanario fue notable, con una hoja estadística que mostró el juego colectivo exhibido en la arena eslovena.

Los grancanarios sumaron de forma contundente un nuevo triunfo europeo, el séptimo del curso, para arrebatarle el liderato del grupo B al Buducnost Podgorica y encarar una semana más en lo más alto de la tabla.